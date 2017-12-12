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Помощник Путина призвал «Роскосмос» начать зарабатывать

18:45 12.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Помощник президента России Андрей Белоусов упрекнул «Роскосмос» в отсутствии прибыли и предложил ведомство последовать примеру «Росатома».

Белоусов отметил, что в «Роскосмосе» работают свыше 200 тысяч человек, причем, большинство из них моложе 50 лет. «Вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Белоусова, все дело в том, что еще с советских времен «Роскосмос» финансируется из госбюджета. Помощник главы государства добавил, что в последнее время ведомство вполне успешно решает возложенные на него технологические задачи, однако на реализуемых проектах необходимо зарабатывать.

«Я все жду, когда «Роскосмос» придет и скажет: слушайте, давайте и федеральную космическую программу закроем наконец, дайте мне эти деньги в капитал, я буду зарабатывать», - сказал Белоусов. Он пояснил, что именно так поступил 10 лет назад глава «Росатома» Кириенко.

Федеральная космическая программа утверждена до 2025 года. Объем вложенных в нее средств составит около полутора триллионов рублей.
  

Темы: Россия, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 21:14
Гость: Староват

рогозин, чтобы зарабатывать, да и вид у него...
12.12.2017, 21:04
Гость: да-да

"дайте мне эти деньги в капитал, я буду зарабатывать»"-много заработал кириенко? Заключил на сто миллиардов контрактов по постройке атомных станций на территориях , с очевидно не прогнозируемой с социально-политической , экономической, финансовой сторон;на условиях неизвестности платежеспособности тамошнего спроса-не предсказуемой на десятки лет вперед.. на условиях финансирования их из кредитов госбанков РФ,бюджета РФ на десятки лет.Только в турецкую айкую ,вложил на стадии проекта почти 3 миллиарда..потом сбитый летчик , в любой момент еще что-то. Гениально , строить инфраструктурные объекты в чужих странах ..где, в любой момент можно их лишиться по политическим ипр. мотивам. Роскосмос зарабатывает (что, такое "роскосмос"?Это помещение для чиновников во главе с экономистом ;цпк,космодромы, ..казахстанский в аренде за деньги бюджета,и доли в акционерных обществах..в "РКК энергия" блок пакет акций давно у частных инвесторов продавших все ноу хаю лет 20 назад,то-ли офшорных, то-ли теперь "нашихковальчуков" ,морской старт с боингом обанкротился давно ,платформу от него выкупил частник вла делец с-7, на кредит гос структур его офшорке)...сдает в аренду помещения ,катает туристов на орбиту на репликах королевской семерки с китайскими-индийскими микросхемами..и страшно пускает ,застрахованные иностранные спутники .. ну это, видимо в последний раз.
12.12.2017, 20:40
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

А нахрена козе баян?Она итак весёлая...
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