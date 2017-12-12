Помощник Путина призвал «Роскосмос» начать зарабатывать

Помощник президента России Андрей Белоусов упрекнул «Роскосмос» в отсутствии прибыли и предложил ведомство последовать примеру «Росатома».

Белоусов отметил, что в «Роскосмосе» работают свыше 200 тысяч человек, причем, большинство из них моложе 50 лет. «Вот эта огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Белоусова, все дело в том, что еще с советских времен «Роскосмос» финансируется из госбюджета. Помощник главы государства добавил, что в последнее время ведомство вполне успешно решает возложенные на него технологические задачи, однако на реализуемых проектах необходимо зарабатывать.

«Я все жду, когда «Роскосмос» придет и скажет: слушайте, давайте и федеральную космическую программу закроем наконец, дайте мне эти деньги в капитал, я буду зарабатывать», - сказал Белоусов. Он пояснил, что именно так поступил 10 лет назад глава «Росатома» Кириенко.

Федеральная космическая программа утверждена до 2025 года. Объем вложенных в нее средств составит около полутора триллионов рублей.

