AliExpress запустит официальную продажу нового смартфона Xiaomi в России

Популярная китайская маркет-платформа AliExpress стала официальным партнером бренда Xiaomi в России.

Как сообщает РБК, именно там стартуют эксклюзивные продажи новой модели смартфона Xiaomi Redmi 5A. В первый день продаж новинка будет стоить 5992 рубля, что сопоставимо с ценой, по которой смартфон продается в Китае. Затем стоимость телефона возрастет. По словам российского представителя AliExpress, компания планирует продать несколько десятков тысяч аппаратов за первый день.

Отмечается, что все продаваемые устройства сертифицированы для России, а поставки будут производиться со склада в России.

«Мы рассчитываем стать крупнейшим продавцом Xiaomi в России», - добавили представители AliExpress.

Издание напоминает, что весной 2017 года у россиян возникли проблемы с доставкой телефонов Xiaomi, купленных на AliExpress. Федеральная таможенная служба блокировала посылки на границе, называя их контрафактными и пиратскими, так как об этом заявил правообладатель Xiaomi в России — компания «Смарт Оранж». Однако в середине лета посылки со смартфонами Xiaomi, купленными для личных целей, стали пропускать через границу.