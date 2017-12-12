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AliExpress запустит официальную продажу нового смартфона Xiaomi в России

17:00 12.12.2017
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube

Популярная китайская маркет-платформа AliExpress стала официальным партнером бренда Xiaomi в России.

Как сообщает РБК, именно там стартуют эксклюзивные продажи новой модели смартфона Xiaomi Redmi 5A. В первый день продаж новинка будет стоить 5992 рубля, что сопоставимо с ценой, по которой смартфон продается в Китае. Затем стоимость телефона возрастет. По словам российского представителя AliExpress, компания планирует продать несколько десятков тысяч аппаратов за первый день.

Отмечается, что все продаваемые устройства сертифицированы для России, а поставки будут производиться со склада в России.

«Мы рассчитываем стать крупнейшим продавцом Xiaomi в России», - добавили представители AliExpress.

Издание напоминает, что весной 2017 года у россиян возникли проблемы с доставкой телефонов Xiaomi, купленных на AliExpress. Федеральная таможенная служба блокировала посылки на границе, называя их контрафактными и пиратскими, так как об этом заявил правообладатель Xiaomi в России — компания «Смарт Оранж». Однако в середине лета посылки со смартфонами Xiaomi, купленными для личных целей, стали пропускать через границу. 

Темы: интернет-магазин, Интернет-компании, Интернет-магазин, Смартфоны и коммуникаторы
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