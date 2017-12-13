Суд оставил в силе штраф за отказ Telegram предоставить данные ФСБ

Мещанский суд Москвы оставил в силе штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер Тelegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении жалобы представителей компании Telegram Messenger LLP отказать, решение мирового судьи признать законным», — огласила решение судья.

Таким образом, сообщает «Интерфакс», данное решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения.

В середине октября мировой судья Мещанского района оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ. Суд счел компанию виновной в административном правонарушении.

После вступления решения суда в силу у Роскомнадзора появятся основания для блокировки мессенджера в России.