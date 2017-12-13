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Суд оставил в силе штраф за отказ Telegram предоставить данные ФСБ

09:41 13.12.2017
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Мещанский суд Москвы оставил в силе штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на мессенджер Тelegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении жалобы представителей компании Telegram Messenger LLP отказать, решение мирового судьи признать законным», — огласила решение судья.

Таким образом, сообщает «Интерфакс», данное решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения. 

В середине октября мировой судья Мещанского района оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ предоставить данные ФСБ. Суд счел компанию виновной в административном правонарушении.

После вступления решения суда в силу у Роскомнадзора появятся основания для блокировки мессенджера в России.

Темы: Социальная сеть, Интернет в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 12:56
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мож всё-ж заблокировать Роскомнадзор? Без оснований и навсегда, а?
13.12.2017, 12:49
Гость: Ray Bloom

Чтобы ФСБ не совали свой нос куда им не следует пишите письма на бумаге.
Или шифруйте переписку специальными программами.
13.12.2017, 11:25
Гость: Ха

Не существует закрытых сетей. Так же как и тайных вкладов в офшорных банках. Если провайдер не договаривается со спецслужбами, то спецслужбы договариваются с наследниками провайдера.
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