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Жительнице Петербурга возместят ущерб квартире при операции ФСБ

20:23 13.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Санкт-Петербурге женщина через суд добилась выплаты компенсации за повреждения, причиненные ее квартире во время проведения спецоперации ФСБ.

В соответствии с решением Смольного районного суда, ей должны быть выплачены 55 тысяч рублей. Пять тысяч из них – возмещение судебных расходов. Выплату должно произвести Министерство финансов России, передает «Интерфакс».

Истица настаивала на возмещении значительно большей суммы. По ее словам, ремонт квартиры обошелся в 326 тысяч рублей.

 Жилье петербурженки пострадало в августе прошлого года. Тогда в сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в жилом доме на Ленинском проспекте ликвидировали четырех человек, причастных к бандподполью Кабардино-Балкарии.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Министерство финансов РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 22:59
Гость: гостья

Странно,Смольнинский районный суд находится в Центральном районе,а Ленинский проспект аж в Красносельском(это другой конец города).
13.12.2017, 20:59
Гость: Жека

326 000 - 55 000 = бензин + 16 пулек + медальоны для погибших во время спецоперации. Хорошо не закатали, как пособницу
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