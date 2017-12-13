Жительнице Петербурга возместят ущерб квартире при операции ФСБ

В Санкт-Петербурге женщина через суд добилась выплаты компенсации за повреждения, причиненные ее квартире во время проведения спецоперации ФСБ.

В соответствии с решением Смольного районного суда, ей должны быть выплачены 55 тысяч рублей. Пять тысяч из них – возмещение судебных расходов. Выплату должно произвести Министерство финансов России, передает «Интерфакс».

Истица настаивала на возмещении значительно большей суммы. По ее словам, ремонт квартиры обошелся в 326 тысяч рублей.

Жилье петербурженки пострадало в августе прошлого года. Тогда в сотрудники ФСБ в ходе спецоперации в жилом доме на Ленинском проспекте ликвидировали четырех человек, причастных к бандподполью Кабардино-Балкарии.

