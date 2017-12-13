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Правительству предложили установить квоту на российские вина в магазинах

10:46 13.12.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В РФ рассматривается возможность введения квоты для российских вин в магазинах и ресторанах, пишет РБК. Предполагается, что российская винодельческая продукция будет занимать не менее 30% ассортимента.

Изучить возможность введения квот на российские вина, по данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу.

С предложением ввести квоту к правительству обратилась Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ), в которую входят крупнейшие производители полуострова, включая «Массандру» и «Новый свет».

​В письме председателя совета КБВВ Янины Павленко, копия которого есть у РБК говорится, что введение квоты «даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок».

В 2014 и 2015 годах крымские винодельческие компании, перешедшие в российскую юрисдикцию после присоединения полуострова к РФ, просили распространить действие продуктового эмбарго на европейские вина. Оба раза предложение было отклонено.

В 2016 году в России была разработана «Концепция развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период 2016–2020 годов и плановый период до 2025 года», предполагающая значительное увеличение площади виноградников и выпуск вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

Также, как пишет РБК, были предприняты и неофициальные меры по поддержке виноделов. Так, в 2014-2015 годах, рассказали изданию источники на рынке, розничным сетям и дистрибьюторам «настоятельно рекомендовали» ввести российские вина в ассортимент магазинов. К 2016 году доля российской винодельческой продукции в торговых сетях значительно увеличилась. Однако, по состоянию на конец 2017 года, сообщили РБК представители рынка, интерес к российским винам у покупателей снизился.
 

Темы: Производство и продажа алкоголя, Производство и реализация пива и слабоалкогольных напитков, Правительство России
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 13:07
Гость: Ажиотаж

Российские вина пользуются огромной популярностью во Франции, Италии, Испании. Иногда выстраиваются очереди, и не всем хватает
13.12.2017, 12:35
Гость: Максим

Гнал и буду гнать.
13.12.2017, 12:34
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Простое "столовое" вино в розницу находится в ценовом сегменте 9...11 долларов за бутылку. С учётом транспортных расходов и прочих "прелестей" подготовленных нашей Родиной иностранному производителю отечественная продукция должна быть процентов, эдак, на 40 дешевле. То есть бутылка качественного вина должна стоить около 350 рублей, а в этом ценовом сегменте тока пОйло. Вначале бы следовало обратить внимание на наведение порядка в области соответствия выпускаемых вин стандартам и ценообразованию, а уж потом говорить о квотах...Но тут я посмотрел паспорт и вспомнил где живу.
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