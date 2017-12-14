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Задержанный после теракта в Петербурге получил 5 лет за вербовку в ИГ

14:25 14.12.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Задержанный в ходе расследования дела о теракте в метро Петербурга Обид Абдыраимов приговорен к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Абдарымова виновным в вербовке боевиков для запрещенного в России «Исламского государства» (ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Абдарымов во время следствия признал свою вину и его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств. Прокуратура просила приговорить Абдарымова к шести годам колонии общего режима, защита — к трем годам лишения свободы.

Первоначально сообщалось, что Абдарымов подозревается в причастности к теракту в метро Петербурга в апреле 2017 года. Однако в обвинительном заключении в деле Абдарымова взрыв в метро не упоминался.

3 апреля в метро Петербурга террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 15 пассажиров, более ста получили ранения. Взрыв, как было объявлено, устроил Акбаржон Джалилов — уроженец Киргизии, получивший российское гражданство.

В рамках расследования дела о теракте в метро Петербурга были задержаны 10 выходцев из стран Средней Азии, включая Обида Абдыраимова. Дела остальных фигурантов до суда пока не дошли.

 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 15:35
Гость: Бывший

А за 3 грамма проданной анаши 12 лет дают.
14.12.2017, 15:17
Гость: Хм

5 лет? Фактическому организатору теракта?! Что-то с нашим уголовным законодательством не порядок...
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