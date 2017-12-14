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В Новосибирске задержали вылет самолета из-за дебошира

20:45 14.12.2017
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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В новосибирском аэропорту Толмачево пришлось задержать вылет самолета из-за пьяного хулигана.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что инцидент произошел в самолете, готовившегося к вылету по маршруту Новосибирск-Москва.

В то время, пока воздушное судно двигалось к взлетной полосе, 42-летний пассажир, находившийся в нетрезвом состоянии, устроил дебош. Командир лайнера принял решение отложить взлет и высадить хулигана из самолета.

Дебошир был передан полицейским, которые доставили его в дежурную часть. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
 

Темы: Россия, Новосибирск, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России, МВД России
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 22:28
Гость: Титус

Какое мелкое!? Опасный инцидент на борту воздушного судна! Крепко дать по морде от лица "благодарных пассажиров", а потом посадить на три года.
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