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Путин объяснил отсутствие конкурентов среди оппозиции

13:01 14.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Оппозиция в настоящее время не может предложить реальную повестку дня, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях или в кулуарной обстановке и говорить об антинародном режиме, важно что-то предложить, чтобы сделать еще лучше [жизнь в стране]», — сказал российский лидер. Перед этим, отвечая на вопрос, президент несколько минут рассказывал о достижениях страны за последние 17 лет. Как отметил Путин, с 2000 года ВВП вырос на 75 процентов, а производство - на 70 процентов. Кроме того, реальная зарплата выросла выросла в 3,5 раза, а пенсия - в 3,6 раза.

Президент подчеркнул, что  у россиян есть объективные поводы для недовольства, «но, когда люди начинают сравнивать и смотреть, что же предлагает оппозиция, особенно несистемная, возникают большие сомнения». «Вот это самая главная, как мне кажется, проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, неэфемерную, некрикливую повестку дня», — заключил глава государства.

Темы: Деятели российской оппозиции, Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 21:06
Гость: косьма

Лошадка вполне подыграла Путину, все по сценарию, как и прочие озвученные ею реплики.
14.12.2017, 20:00
Гость: Топтун.

Когда реальные дела хромают, тогда много говорильни. Политтехнологи и имиджмейкеры подсуетятся.
14.12.2017, 19:00
Гость: *

Дорогою лжи или правды шагать
Не сам ли народ полномочен решать?
Не "смерд", от режима устав криминального,
Избрать почему он "не в праве" Навального?
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