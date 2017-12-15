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Улюкаева приговорили к восьми годам строгого режима

15:00 15.12.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Ему также назначен штраф в размере взятки — 130 миллионов рублей (размер взятки — 2 миллиона долларов). Помимо этого Улюкаеву на восемь лет запретили занимать руководящие должности.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина взятку за одобрение сделки по покупке «Башнефти». Бывшего министра задержали в офисе «Роснефти» при получении денег.

Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую он получил от Сечина. Бывший министр намерен добиваться расследования провокации взятки.

Темы: Дело Алексея Улюкаева
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:32
Гость: НШЕ

А КТО ПОВЕРИТ В РЕАЛЬНОСТЬ? СЕЙЧАС ЖЕ ОРГАНИЗУЕТ ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ И НАДО ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ,НАДО АМНИСТИРОВАТЬ... ВЕДЬ НАГРАД ЕГО НЕ ЛИШИЛИ НЕСПРОСТА...ДА И ПРИМЕР СТАРЧАКА -СЕГОДНЯ В ТЮРЬМЕ ЗАВТРА ОПЯТЬ В ДОЛЖНОСТИ... ЭТО ЖЕ РОССИЯ,ЭТО ВАМ НЕ ДИКИЙ ЗАПАД -ЗДЕСЬ ТАКИМИ КАДРАМИ НЕ БРОСАЮТСЯ,ДА И США НАПОМНИТ КРЕМЛЮ ИХ МЕСТО...
15.12.2017, 21:12
Гость: хе-хе

Пошли ему передачку. А то он совсем изголодал...
15.12.2017, 21:06
Гость: Надо же...

Обоих на лесоповал!
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