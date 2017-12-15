На МКАД появятся спецпункты для быстрого разбора ДТП

На Московской кольцевой автодороге появятся специальные пункты для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

Данные пункты будут призваны в короткие сроки освобождать проезжую часть от автомобилей-участников ДТП и тем самым предотвращать заторы на дорогах. Новый регламент взаимодействия столичной полиции и департаментов здравоохранения, транспорта и ЖКХ при разборе аварий начнет действовать уже в ближайшее время.

Для этого четыре диспетчерских пункта ЦОДД на МКАД дооснастят для временного размещения автомобилей после ДТП. Там будут организованы крытые смотровые площадки для перемещения автомобилей-участников ДТП. Кроме того следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП.

«Все эти мероприятия позволят оперативно оказывать помощь пострадавшим, качественно фиксировать место ДТП, в три раза быстрее освобождать проезжую часть после аварий для движения других автомобилистов», - прокомментировал Юрьев.

Ранее разбор аварий с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до 6 часов. При этом все мероприятия проводились на проезжей части и затрудняли движение на магистрали.

