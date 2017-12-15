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Госдума приняла закон о повышении минимальной зарплаты‍

17:30 15.12.2017
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

С 1 января МРОТ увеличится до 9489 рублей — это 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.

С 2019-го он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал года.

В Госдуме напомнили, что споры вокруг этого вопроса велись 25 лет.

Сейчас МРОТ составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум в третьем квартале установили на уровне 10328 рублей. Во втором он был на рубль больше.

Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к "серым" схемам ведения бизнеса, а в стране начнут расти цены.
Повысить МРОТ с нынешних 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов и затем уравнять их предлагал Владимир Путин.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.

Темы: Трудовое законодательство в России, Зарплаты и пособия в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 21:50
Гость: фома

А теперь все штрафы и пени привязать к прожиточному минимуму,
да и пенсии тоже привязать к прожиточному минимуму, да и пособия по безработице и нетрудоспособности привязать к прожиточному минимуму и причем всем одинаковые выплаты независимо от должности, чина , звания ... и прекратить бесконечное производство и обсуждение этих бредовых законов
и поправок о повышении то штрафов то пенсий то больничных. ДА и тарифы "неестественных" монополий варварски выкачивающие народное достояние тоже нужно привязать к минимальному прожиточному минимуму и тарифы ЖКХ и другие поборы типа капитального ремонта.....
15.12.2017, 21:33
Гость: ник

При коммунистах серых зарплт и схем не было, так, что соответсвующие опасения смотри историю.
15.12.2017, 21:17
Гость: Зоя

Очередное позорище.
Эту жалкую цифру 7800 руб. нужно хотя бы в три раза увеличивать, а несчастные обладатели четырехсоттысячных зарплат осилили только до 9489 руб. поднять ее. Даже не до 100% и так невозможно заниженного прожиточного минимума, а до 85%!
В общем, очередной аттракцион "неслыханной щедрости" в исполнении Госдумы.
Позор!
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