Госдума приняла закон о повышении минимальной зарплаты‍

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

С 1 января МРОТ увеличится до 9489 рублей — это 85 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017-го.

С 2019-го он всегда будет равен размеру прожиточного минимума на второй квартал года.

В Госдуме напомнили, что споры вокруг этого вопроса велись 25 лет.

Сейчас МРОТ составляет 7800 рублей. Прожиточный минимум в третьем квартале установили на уровне 10328 рублей. Во втором он был на рубль больше.

Как считают опрошенные РИА Новости эксперты, повышение МРОТ может частично решить проблему с работающими бедными. Однако есть риск того, что работодатели станут переходить к "серым" схемам ведения бизнеса, а в стране начнут расти цены.

Повысить МРОТ с нынешних 71-72 процентов от прожиточного минимума до 85 процентов и затем уравнять их предлагал Владимир Путин.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ, установлении МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат.