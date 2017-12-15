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Россия призвала США воздержаться от провокаций в адрес КНДР

21:28 15.12.2017
Василий Небензя. Фото с сайта wikipedia.org
Василий Небензя. Фото с сайта wikipedia.org
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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США не проводить очередные военные учения у Корейского полуострова и тем самым не провоцировать КНДР.

Дипломат отметил, что в настоящее время угроза военного конфликта в регионе многократно возросла, поэтому все стороны должны принять меры, направленные на деэскалацию обстановки. «Разумеется, Пхеньян обязан прекратить ракетно-ядерные испытания», - цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что Северная Корея не сделает этого, пока будет существовать угроза ее безопасности.

По словам российского постпреда, Москва с тревогой наблюдает «за опасным развитием ситуации в регионе». Она готова к тесному взаимодействию со всеми партнерами ради урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай усилить давление на Северную Корею в целях заставить Пхеньян отказаться от дальнейшей реализации ракетно-ядерной программы. При этом он допустил принятие мер, выходящих за пределы резолюций Совбеза ООН.
 

Темы: Россия, Северная Корея, США, Организация объединенных наций (ООН), Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 00:29
Гость: *

Без атомной бомбы давно, как Ирак,
Сожрал бы Корею всемирный маньяк!
Как раз таки Сэм вурдалаком бросается,
Пхеньян поневоле же лишь защищается!
15.12.2017, 23:45
Гость: ybr

штаты призывают услить давление??!!!! А нам это надо???!!!! И вообще США - угроза миру с времен СССР.ю а ведь ничегот не поменялось судя по 1999, 2003., и так далее годам.
15.12.2017, 22:53
Гость: США начнут третью мировую войну

Нестабильная внутриполитическая ситуация в Вашингтоне и подковерные склоки демократов и республиканцев против своего президента дают третьей и основной силе - Пентагону спровоцировать начало третьей мировой войны. Это делается легкою а затем весь мир ставится перед установившимся фактом. Они первые напали - вот основной довод и причина для агрессии и нападения. Способ опробованный ЦРУ во многих регионах мира. Никто сегодня не сомневается, что это произойдет. Не знают лишь когда ?
Но когда произойдет - тогда уже будет поздно.
Россия должна инициировать подписание договора с КНДР о взаимопомощи.
Военной, экономической, культурной, научной, и в области туризма и чем скорее - тем лучше.
Это был бы предупредительный сигнал Вашингтону о соблюднении дистанции и невмешательстве в Северную Корею. Судя по всему Китай предал КНДР, поэтому северянам не на кого расчитывать кроме России.
А России не нужны ядерные взрывы на своих границах и заражение своих территорий.
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