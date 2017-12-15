Россия призвала США воздержаться от провокаций в адрес КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США не проводить очередные военные учения у Корейского полуострова и тем самым не провоцировать КНДР.

Дипломат отметил, что в настоящее время угроза военного конфликта в регионе многократно возросла, поэтому все стороны должны принять меры, направленные на деэскалацию обстановки. «Разумеется, Пхеньян обязан прекратить ракетно-ядерные испытания», - цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что Северная Корея не сделает этого, пока будет существовать угроза ее безопасности.

По словам российского постпреда, Москва с тревогой наблюдает «за опасным развитием ситуации в регионе». Она готова к тесному взаимодействию со всеми партнерами ради урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическими методами.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай усилить давление на Северную Корею в целях заставить Пхеньян отказаться от дальнейшей реализации ракетно-ядерной программы. При этом он допустил принятие мер, выходящих за пределы резолюций Совбеза ООН.

