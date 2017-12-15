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В Москве арестована замглавы Росимущества

08:45 15.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина. Как сообщает «Коммерсантъ» она подозревается в хищении 150 млн рублей со счетов своего ведомства.

По данным издания Паткина была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана, куда внезапно уехала 22 ноября, взяв больничный. В день ареста сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в августе 2017 года по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия Паткина с группой коллег выводила на обнальную площадку деньги с балансового счета Росимущества, куда поступали платежи участвовавших в торгах компаний и так далее. В общей сложности на этом счете находились сотни миллионов рублей.

Тверской суд Москвы арестовал Паткину на два месяца. В ходе судебного заседания чиновница отказалась давать какие-либо пояснения.

По данным издания, ранее Паткина уже приковывала к себе повышенное внимание правоохранительных органов, когда работала в Казани, где возглавляла местное управление Росимущества. Местные СМИ не однократно упоминали ее имя в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая по очень низкой стоимости доставалась третьим лицам. Не исключено, что материалы из Татарстана вскоре могут быть переданы в следственный департамент МВД. 

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Расследование преступлений в России, Экономические преступления в России, Росимущество
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 14:02
Гость: ник

суд и тюрьма
15.12.2017, 12:04
Гость: Понятно стало мне теперь

почему создатель партии Едра отказался от своего творения и пошёл самовыдвиженцем. Бросил свою любимую болонку, брезгует. А ещё вчера агитировал за неё и уверял, что лучшей болонки в стране нет.
15.12.2017, 11:05
Гость: И не стыдно вам

людей по пустякам беспокоить.
150 млн. - но ведь не долларов.
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