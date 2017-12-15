Пресс-конференция Владимира Путина: услышали то, что хотели, но, пожалуй, не все

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался с прессой на уже ставшей традиционной «большой» пресс-конференции

Вполне ожидаемо началось мероприятие с обсуждения грядущего участия действующего главы государства в новой президентской кампании. Владимир Путин дал понять, что на выборы будет идти как самовыдвиженец, и рассказал, что хотел бы видеть Россию современной, с гибкой политической системой. Свое внимание он пообещал сосредоточить на развитии инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологиях и повышении производительности труда в стране.

Стоп-кадр из видеотрансляции пресс-конференции

Все это прозвучало достаточно ожидаемо, но, в целом, все равно произвело определенный успокаивающий эффект – все-таки личность действующего президента у большей части населения ассоциируется со стабильностью.

Отвечая на вопрос по недавно обострившейся проблеме образования на национальных языках, Владимир Путин сказал, что «люди должны иметь возможность обучаться на родном языке — будь то чеченский, татарский или любой другой», но при этом дал понять, что плохое владение русским как языком межнационального общения, на котором ведется преподавание в ВУЗах, может быть нехорошо для самих детей.

Рассуждая об оппозиции в России (этот вопрос в ходе пресс-конференции поднимался дважды), Владимир Путин высказал мнение о том, что она сама не может сформулировать позитивной повестки, сравнил российских либералов (в частности, Алексея Навального) с Михаилом Саакашвили и дал понять, что не желает превращения России во вторую Украину.

Технически ход был верный. На сегодняшний день Украина сама превратила себя в своеобразное «пугало» для российского электората, и любое упоминание о возможности «применения ее опыта» в России автоматически ведет к консолидации провластной аудитории.

Несколько раз Владимир Путин акцентировал внимание журналистов на социально-экономических достижениях российской власти: росте ВВП (как с начала века – на 75%, так и за последний год – на 1,6%), сокращении долгов, увеличении резервов и средней продолжительности жизни населения. Упомянул он также о том, что в России собран самый большой урожай за всю историю, а инфляция оказалась рекордно низкой.

«Миф о ручном управлении» Владимир Путин назвал преувеличением: «Вы не представляете себе, какой массив работы проходит через правительство, и в регионах то же самое».

Говоря о деятельности Центробанка (которая в последние годы вызывала немало нареканий у финансовых аналитиков), президент назвал ЦБ независимой и неподконтрольной правительству структурой, данные о правонарушениях и коррупции в которой не находят подтверждения.

Согласился глава государства с тем, что в стране существует проблема коррупции в правоохранительных органах: «Напрашивается решение: что-то как в армии, постоянная ротация, может, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать что-то подобное? Надо все просчитать».

Работу по реализации «майских указов» он назвал удовлетворительной.

Перейдя к «внешнеполитическому блоку вопросов», Путин рассказал анекдот, который очень не понравился западным (и прозападным) журналистам:

«К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает:

— Тут кортик был, где он?

— Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора.

— Покажи часы. Да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?»

Шутку президент подытожил выводом о том, что на военные расходы Россия будет тратить столько средств, сколько нужно.

С внешнеполитической повестки Владимира Путина ненадолго вернули на внутренние проблемы, задав вопрос о перспективах повышения пенсионного возраста. Президент отвечал на него аккуратно и даже немного уклончиво, но, в целом, сказанное им у многих,наверняка,вызвало не самые приятные ощущения.

По словам главы государства, существующий пенсионный возрастной порог закладывался еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была меньше. И сегодня, когда весь мир повышает пенсии, не сделала это только Россия. И это в свою очередь, по мнению Владимира Путина, может сказаться на доходах пенсионеров. Впрочем, он уточнил, что решение по данному вопросу еще не принято и пока что он только обсуждается.

Сказанное президентом прозвучало как «моральная подготовка» к тому, что пенсионный возраст поднимать все-таки будут. Хотя для многих людей «неизбежность» подобной перспективы выглядит не совсем доказано. В соседней Польше, например, пенсионный возраст недавно наоборот снизили. И, несмотря на рост продолжительности жизни, Россия все еще, к сожалению, не догнала по этому показателю некоторые из стран с «высоким» пенсионным порогом, а по уровню распространения заболеваний, подрывающих трудоспособность, мы, напротив, их опережаем...

Вернувшись к внешним проблемам, Владимир Путин подчеркнул ряд очевидных странностей в допинговом скандале. Никого прямо не обвиняя, он указал на участие ФБР в судьбе Родченкова и на то, как спокойно допинг перемещался через западные таможни.

Говоря о своем американском коллеге Дональде Трампе, президент России отметил, что того должны оценивать не россияне, а американцы. И высказал надежду на то, что у хозяина Белого дома не пропало желание улучшать отношения с РФ. Вмешательство Москвы в американские выборы он назвал «придуманным».

Не мог не упомянуть Путин и о ситуации с преследованием на Западе российских СМИ: «Ситуация, связанная с нашими средствами массовой информации там — RT и Sputnik. Их доля в общем объеме информации ничтожна по сравнению с тем, что делают американские глобальные СМИ во всем мире и у нас, в России. И это кажется угрозой. А где же тогда свобода распространения информации — один из краеугольных камней, на котором зиждется сама американская демократия?»

Возвращаясь еще раз к «внутренней» проблематике, президент России сказал о целесообразности снижения налоговой нагрузки на граждан и о перспективе передачи некоторых налогов в регионы.

Поиронизировал Владимир Путин над Вашингтоном, который сначала поставил Россию в один ряд с КНДР и Ираном, а потом стал требовать, чтобы Москва решала проблемы с Пхеньяном и Тегераном. При этом президент назвал американских политиков «интересными ребятами». Комментируя же ситуацию по существу, он сказал, что Россия не признает Северную Корею официальным ядерным государством, но указал и на то, что после случившегося с Ливией и Ираком КНДР просто не видела перед собой другого выхода, как защищаться.

Одним из основных блоков пресс-конференции был «украинский вопрос». Его застрельщиком по уже сложившейся традиции стал «заслуженный укроп» Роман Цимбалюк, традиционно разошедшийся по поводу мифического присутствия «бурятов» в Донбассе и украинских «заложников». Немного «скорректировали» украинского коллегу представители РИА «Новости», поинтересовавшиеся у президента России эффективностью нормандского формата.

Владимир Путин сказал в итоге по поводу Украины много правильного и интересного, причем некоторые из озвученных им тезисов потом почему-то не стали цитировать российский СМИ, занимающие «государственническую нишу».

Говоря об обмене пленными, российский лидер подчеркнул, что процесс сегодня буксует как раз из-за позиции украинской стороны, которая неожиданно начала менять предварительно согласованные списки.

Упомянув вопрос введения на Юго-Восток миротворцев, президент дал понять, что Россия и республики и так пошли на серьезные уступки: «Именно Петр Порошенко говорил о необходимости вооружить сотрудников ОБСЕ. Я согласился, но в ОБСЕ отказались давать оружие сотрудникам. Потом президент Украины предложил обеспечивать безопасность инспекторов ОБСЕ силами ООН. После этого мы и внесли соответствующее предложение. Затем Меркель по телефону попросила обеспечить безопасность инспекторов не только на линии разграничения, но и во всей зоне конфликта. Я согласился, внесли поправки»...

Однако и в этом вопросе западные визави в последний момент изменили свое мнение и теперь говорят уже о фактическом переводе Донбасса под международное управление. При этом Киев не пользуется единственной возможностью договориться – и не идет ни на какие прямые переговоры с республиками Донбасса.

Эффективность «минского процесса» Владимир Путин считает низкой из-за позиции киевского режима, не желающего запускать в Донбассе оговоренный ранее политический процесс. Первоисточником конфликта президент России назвал государственный переворот в Киеве, который не был воспринят частью населения Украины, подвергшейся в итоге войне и репрессиям. Российской армии в Донбассе, по словам главы РФ, нет, но есть там местные милицейские формирования. И если бы их не было, то украинские националистические батальоны устроили бы в регионе резню «не хуже, чем в Сребреннице».

Украинцев и русских Владимир Путин в очередной раз назвал единым народом. И напомнил о том, что Войско Запорожское вошло в Россию в составе всего трех современных областей. В 20-е годы большевики «погрузили» в состав Украины прилегающее к ней Причерноморье, в ходе Второй мировой войны присоединили к ней западные регионы, а затем – и Крым. Российский лидер подчеркнул, что это было сделано «в нарушение действовавшего тогда законодательства». Деятельность Михаила Саакашвили Владимир Путин назвал «плевком» в лицо украинцам.

Ближе к «занавесу» пресс-конференции президент позитивно оценил состояние российско-китайских отношений, назвал удовлетворительной работу правительства и охарактеризовал как «блеф» обвинения некоторых польских деятелей в адрес России в причастности к авиакатастрофе, унесшей жизнь президента Польши.

Также Владимир Путин высоко оценил гуманитарную деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова, помогающего решать вопросы, связанные с российскими детьми, оказавшимися на Ближнем Востоке, и с сирийскими беженцами.

Когда же журналисты вспомнили о деле Улюкаева, президент уточнил, что, по его мнению, Игорь Сечин мог бы и прийти в суд.

По большому счету, на пресс-конференции не прозвучало ничего сенсационного. Возможно, это и хорошо, ведь, как говорят англичане, «отсутствие новостей – это уже хорошая новость», но, с другой стороны, осталось ощущение определенной недоговоренности.

Так, например, в достаточно мягкой тональности в ходе мероприятия говорилось о политике Соединенных Штатов, которые в последнее время ведут себя все более агрессивно и провокационно. Когда Пентагон перебрасывает войска на нашу границу уже целыми бригадами и устанавливает на территории соседних государств ракетные пусковые установки, а летчики американских ВВС демонстрируют откровенно враждебное отношение к нашим пилотам в небе над Сирией, многим людям, наверное, хотелось бы услышать что-то более конкретное, чем мягкие и дипломатичные высказывания в адрес Дональда Трампа.

Что же касается позиции по украинскому и крымскому вопросу, то пользователи соцсетей уже прямо по горячим следам начали писать о том, что в нарушение действующего законодательства был не только передан Киеву Крым, но и в принципе развален Советский Союз. И из слов самого же президента о том, как включали в состав Украины Причерноморье, напрашивались определенные выводы, которые так и не были оглашены.

Странной также выглядит ситуация, когда российские власти с одной стороны признают произошедшее на Украине государственным переворотом (кстати, это подтверждено даже решением российского суда), а с другой – ведут с узурпаторами переговоры.

Среди сторонников Владимира Путина в Интернете уже давно набрал популярность мем: «Мы критикуем Путина не за то, что он слишком Путин, а потому что он маловато Путин». Наверное, многим из тех, кто смотрел большую пресс-конференцию, вспомнились именно эти слова. Сложные вопросы требуют порою непростых ответов...