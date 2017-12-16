Под впечатлением от пресс-конференции президента: Рост ВВП и автопрома?!

По итогам горячо обсуждаемой встречи Владимира Путина с журналистами хотелось бы понять некоторые моменты

Люди – не боги. Даже такие, как президент Владимир Путин. Всего знать они не могут, да и не обязаны. Для этого существуют специально обученные товарищи с хорошими зарплатами, которые обязаны предоставлять взвешенные и подкрепленные данными, многократно проверенные цифры.

© KM.RU, Кирилл Савченко

И вот именно к этим людям вопрос – что, так сложно координировать свои усилия и не выставлять первых лиц государства в нелепом свете? Полмесяца назад премьер Дмитрий Медведев со свойственным ему сверхуверенным «отливанием в граните» рассказывает про рост ВВП в 2%, а спустя пару недель президент на своей пресс-конференции говорит о росте ВВП в 1,6%.

Понятно, что эти цифры им кто-то озвучил и написал на бумажке, но… кому из них верить? По факту получается, что два первых лица государства – премьер и президент - опровергают друг друга.

И ведь заметьте, расхождение в 0,4% ВВП в данном случае весьма существенно. Речь ведь не идет о пачке сигарет или бутылке пива, а о миллиардах рублей, за которыми стоят сотни тысяч живых людей, наших граждан, создающих эти самые 0,4% ВВП. Кто ж рисует президенту и премьеру такие цифры, меняющиеся от выступления к выступлению?

Ну да ладно, может, и не стоит заострять на этих 0,4% внимания, главное – рост ВВП есть. Во всяком случае, поверим, что он есть, хотя на этот счет есть очень и очень большие сомнения. Но, тем не менее, поверим в рост. В наше непростое время остается только верить, иначе картина окружающего мира станет совсем уж неприглядной.

Ну а кто надоумил президента сказать про автопром? Кстати, он сам автомобилист со стажем, про автопром знает не понаслышке, так зачем он его упомянул? Зачем сказал про рост автопрома? Какого? Чьего? Корейского? Французского? Ведь другого у нас нет. Уж сколько раз было говорено-переговорено – российского автопрома нет больше в природе. Как нет больше КПСС и 6-й статьи Конституции СССР.

Либеральные «реформы» девяностых, то есть разгром экономики, привели к тому, что в России осталось всего два отечественных автопроизводителя, которых можно считать российскими: ГАЗ и УАЗ. Да и то, считать их российскими можно весьма условно.

Например, крупнейшим акционером ГАЗа является ООО «Русские машины», который контролирует холдинг «Базовый элемент» через кипрский офшор Consultrend Enterprises Limited. УАЗ является российской компанией, но дело в том, что выпускаемый ОАО «Соллерс» внедорожник УАЗ «Патриот» сложно назвать полноценным российским автомобилем из-за весьма большой доли импортных комплектующих. Про АвтоВАЗ и говорить нечего – тольяттинский автозавод давно уже является подконтрольной «дочкой» Renault.

Остается ещё КАМАЗ, но и тут не обошлось без иностранного участия – 15% акций владеет Daimler AG, а 20,8% принадлежат кипрскому Avtoinvest Limited. Как мы видим, солнечный остров Афродиты играет очень большую роль в российском автопроме. Да и не только в нем, о чем уже было написано ранее.

Перечислять других автопроизводителей, имеющих сборочные заводы на территории РФ, смысла не имеет. Доля России в них - 0%, так что к отечественному автопрому они не имеют никакого отношения. Ну разве что платят налоги да дают работу небольшому количеству туземного населения. При этом львиная доля выручки уходит за кордон.

Это в Китае сидят мудрые и дальновидные правители, изначально запретившие строить на территории Поднебесной автозаводы без совместного участия местных компаний. Как известно, китайцы никогда не спешат прогибаться перед «партнерами», вот почему их политика последних десятилетий отличается редкостной взвешенностью и соблюдением национальных интересов.

Хотите продавать машины в Поднебесной? Значит, либо будете играть по нашим правилам, либо пошли вон. Вот такие условия вхождения на китайский рынок слышит любой автопроизводитель. Поэтому любая Toyota, Volkswagen или Kia, выпущенная в КНР, является больше чем наполовину китайской и попадает в статистику китайского автопрома.

У нас же даже выпускаемые на ГАЗе «шкоды» не являются по факту российскими машинами. Во-первых, ГАЗ выступает лишь как сборочная площадка этих машин и не более того, а во-вторых, за вычетом небольшой суммы (налоги/зарплата) выручка от продажи любой газовской «шкоды» уходит на счета Volkswagen.

То же самое относится и к заводам Renault, Hyundai\Kia, Volkswagen, Nissan, Toyota и т.д. с той лишь разницей, что они, в отличие от ГАЗа, на 100% иностранные.

Так что когда президент говорит о росте отечественного автопрома, он, мягко говоря, выдает действительное за желаемое. Благодаря разгромным «реформам» либерал-демократов, в России собственного автопрома практически не осталось. Более того, Россия стала типичной автомобильной банановой республикой, где туземцы трудятся на иностранных автозаводах и сами же покупают их продукцию. Потому что другой попросту нет.

Когда в марте следующего года президент В. Путин поедет на очередную инаугурацию на роскошнейшем российском седане Aurus, то не стоит лить патриотические слезы умиления. Мотор у этого автомобиля будет, скорее всего, немецкий, как и коробка передач, прочие узлы и агрегаты тоже будут импортными, а доля российских комплектующих будет весьма небольшой.

Кроме того, кататься на таких машинах в нищей стране, которая все встает и встает с колен, несмотря на рост ВВП то ли в 1,6, то ли в 2%, в 2018 году будет как-то уж совсем некрасиво. Ведь подавляющее большинство граждан не могут купить даже одно колесо от этого роскошнейшего седана, не говоря уж о самом автомобиле. Да и прочих моделях семейства «Кортеж».

Но правящий класс давно живет в своем надлунном мире. Где есть средняя московская зарплата в 90 000 рублей, есть рост автопрома (правда, не российского), есть рекордный урожай зерновых, при том что буханка - хоть белая, хоть черная - не подешевела ни на рубль, есть по сравнению с Швейцарией недорогой бензин, при отнюдь не швейцарских нищенских зарплатах, есть очень «умеренные» налоги, опять-таки по сравнению со швейцарскими или немецкими, которые при этом раздевают и разувают полстраны. Да много чего ещё есть в этом иллюзорном, надлунном мире правящего класса.

Но в целом-то всё неплохо? ВВП растет, а продажи машин аж на 18% скакнули вверх. В марте увидим гаранта на седане Aurus, при виде которого на собственных галстуках дружно повесятся дизайн-центры Rolls-Royce и Bentley.

Про Олимпиаду в Пхенчхане говорить не будем, зато сборная России по ногомячу, которой, надеемся, разрешат играть в собственной форме, наверняка разгромит Саудовскую Аравию 1-0. А там, глядишь, и Египту навтыкаем 1-1.

В общем, как послушаешь наших первых лиц, так пробуждается жажда к жизни. Надо только потерпеть немного и заживем. Терпели же почти тридцать лет, так что нам стоит ещё чуток? Главное – автопром растет.

