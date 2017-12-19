Померещился Саакашвили

Радикализм и правда не доводит до добра

«Конкуренция должна быть, и она, безусловно, есть. Вопрос только в радикализме», – своими словами на пресс-конференции президент Путин, как всегда, дал «своим» сигнал. А сигналы сверху трактуются на местах исключительно в пользу самих этих мест.

Вопрос о радикализме для московских властей оказался не вопросом – он, по мнению столичных чиновников, есть везде, где нет самих московских властей. Или может быть. И даже на районном празднике «День свободных выборов», который в Красносельском районе 24 декабря решил провести глава муниципального округа Илья Яшин, очевидно, напугал Сергея Собянина призраком того самого Саакашвили, который, по словам всё того же Путина, нет-нет да побежит по улицам российских городов устраивать очередной Майдан. Парадокс лишь в том, что, опасаясь даже разговоров о свободных выборах, власти сами превратили рядовой, в общем-то, районный праздник в… День защиты Конституции.

По порядку – ответы на основные вопросы.

Что на самом деле хотел организовать Илья Яшин 24 декабря? По сути – просветительскую акцию, рассказывающую о конституционных правах граждан на участие в выборах. Собственно, такие же акции проводит и Центральная избирательная комиссия, и территориальные избиркомы в преддверии любых выборов – надо повысить явку и привлечь избирателей на участки. А ещё формула 70/70, легитимизация выборов, абсолютная честность и прочие тезисы, старательно спускаемые внутриполитическим блоком АП в аккуратно подготовленных утечках на телеграм-каналах и лояльных СМИ.

Если всё так чисто, то почему Илья Яшин не согласовал праздник с мэрией? Очень просто – потому что не должен был: по региональному закону №56 от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», согласно пункту 8.8. которого проведение районных праздников относится к полномочиям органов МСУ, и по основному закону страны – Конституции Российской Федерации, статья 130 которой наделяет органы местного самоуправления правом самостоятельно решать вопросы местного значения.

Тогда почему Илье Яшину отказали в проведении праздника? Для начала, отказать Илье Яшину в проведении районного праздника может только сам Илья Яшин как глава муниципального округа. И лишь по собственной воле он уведомил префектуру ЦАО о готовящемся мероприятии, за что и поплатился – инициатива же наказуема…

На что ссылается мэрия? На некое распоряжение мэра Москвы (Юрия Лужкова) от 5 октября 2000 года №1054-РМ, которое на самом деле на организацию районных праздников не распространяется.

Неужели Красносельский округ – исключение? Оказывается, что в Москве практики запрета мероприятий муниципальных округов до декабря 2017 года просто не существовало. Доказательство тому – сотни официальных праздничных акций, о согласовании которых столичная мэрия даже не задумывалась. Или просто помнила об ещё одной статье Конституции – №12: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

Почему мэрия запрещает говорить о свободных выборах? Риторический вопрос.

Почему прокуратура встала на сторону мэрии? Потому что так было всегда, когда речь касалась права граждан на свободу слова и волеизъявления.

Так состоится ли «День свободных выборов»? Состоится, потому что мэрия добилась-таки обратного эффекта: теперь это просто праздник, а способ заставить власть уважать закон – с таким требованием и сам Илья Яшин вышел к зданию мэрии. И придут на этот праздник уже не только жители МО Красносельский, как могло бы быть. Сторонники Конституции (по сложившейся традиции противником оказывается власть) уже договариваются об участии в акции (поправка – в одобренной муниципальными властями акции) в официальном телеграм-канале организаторов – https://t.me/den_vyborov

Радикализм и правда не доводит до добра. Особенно – радикализм государственной власти…

