]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев увеличил гранты президента РФ в области культуры и искусства

15:20 19.12.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении грантов президента России в области культуры и искусства. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Подписанным постановлением увеличены размеры грантов президента России в области культуры и искусства ведущим музыкальным и театральным коллективам, высшим учебным заведениям, занимающимся профессиональной подготовкой в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества. В перечень грантополучателей включены 16 новых творческих коллективов», - сообщается в документе.

Уточняется, что увеличение размера бюджетных ассигнований на выплату грантов позволит проиндексировать размеры грантов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Указом №560 общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов увеличен до 6 млрд 985,5 млн руб, а начиная с 2018 г. – до 8 млрд 41,5 млн руб. в год. Это позволит проиндексировать размеры грантов. Кроме того, предусмотрено включение в перечень грантополучателей 16 новых творческих коллективов», - отмечается в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Темы: Искусство и культура, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2017, 21:22
Гость: Не понравилось

админам, когда я написал, что сталинские премии и стипендии платились из личных средств товарища Сталина. Зарубили.
А Вовочка "из своих" тоже платит?
19.12.2017, 21:20
Гость: Братан!

Ты очень ошибаешься.
Содержание "перзидента" обходится бюджету (читай гражданам РФ) в 41миллион рублей В ДЕНЬ.
19.12.2017, 18:57
Гость: Пенсионер П.

Интересно...
Гранты президентские, а подписывает их вечно спящий премьер.
Вообще-то "Ведущие коллективы" должны как-то сами себе на хлебушек зарабатывать. А не тянуть из бюджета на черную икорку.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.