Медведев увеличил гранты президента РФ в области культуры и искусства

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении грантов президента России в области культуры и искусства. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Подписанным постановлением увеличены размеры грантов президента России в области культуры и искусства ведущим музыкальным и театральным коллективам, высшим учебным заведениям, занимающимся профессиональной подготовкой в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества. В перечень грантополучателей включены 16 новых творческих коллективов», - сообщается в документе.

Уточняется, что увеличение размера бюджетных ассигнований на выплату грантов позволит проиндексировать размеры грантов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Указом №560 общий размер бюджетных ассигнований на выплату грантов увеличен до 6 млрд 985,5 млн руб, а начиная с 2018 г. – до 8 млрд 41,5 млн руб. в год. Это позволит проиндексировать размеры грантов. Кроме того, предусмотрено включение в перечень грантополучателей 16 новых творческих коллективов», - отмечается в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.