Госпремия для Людмилы Алексеевой. Бурные аплодисменты!..

Если учесть, что г-жа Алексеева является гражданкой не только России, но и США, то вручение Госпремии России именно ей выглядит особенно замечательно

Радость-то какая... Благодарные россияне рукоплещут от чувства глубокого удовлетворения тем фактом, что лауреатом Государственной премии России стала Людмила Алексеева.

Людмила Алексеева. Фото с сайта arkhangelsk.mger2020.ru

Соответствующий указ подписал лично президент РФ Владимир Путин, отреагировав таким образом на кандидатуру г-жи Алексеевой, выдвинутую Советом по правам человека при главе государства.

Из сообщения пресс-службы Кремля:

«Владимир Путин вручил Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года председателю Региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений» Людмиле Алексеевой».

В том же пресс-релизе сообщается, что Госпремия за деятельность в сфере благотворительности вручена председателю правления регионального фонда в поддержке детей, больных лейкемией, Владимиру Вавилову. Но деятельность фонда поддержки больных детей, конечно же, меркнет на фоне заслуг МХГ.

Для справки: впервые Госпремия за защиту прав человека была вручена в прошлом году. Её лауреатом стала Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая через несколько дней погибла вместе с другими пассажирами самолёта Ту-154 Минобороны РФ близ побережья Сочи. Самолёт направлялся в Сирию.

Однако возвращаемся ко дню сегодняшнему.

Пока вся прогрессивная российская общественность рукоплещет решению Кремля по вручению Государственной премии в 2017 году «бабушке» правозащитного движения страны Людмиле Алексеевой, сама главная правозащитница страны пребывает в лёгком замешательстве относительно произошедшего. В блиц-интервью радиостанции «Эхо Москвы» она заявила, что считает странным решение президента.

Из заявления г-жи Алексеевой:

«То, что такая премия введена — это странно, потому что правозащитники защищают граждан именно от нарушений прав человека госчиновниками. И в то же время государство выдаёт за это премию. Не исключаю, что государство хочет, чтобы чиновники как его представители соблюдали права человека. Поэтому я считаю, что в нашей стране это нужная премия».

Если учесть, что г-жа Алексеева является гражданкой не только России, но и США, то вручение Государственной премии России за правозащиту именно ей выглядит особенно замечательно, если не сказать - свежо и актуально. Ведь мы же партнёры, как же иначе?.. Вон даже ЦРУ нам помогает террористические акты предотвращать, а мы, что же, ничего в ответ? Ну нет, не по-людски это. Можно было бы, конечно, вручить Госпремию за правозащиту непосредственно директору Центрального разведывательного управления США Майку Помпео, но, жаль, у того нет российского гражданства... Или пока нет?.. Вот и вручают Людмиле Михайловне.

А ведь буквально на днях в СМИ поднимался вопрос о том, как наши правозащитники в поте лица бьются над защитой прав российских граждан. Как они, не щадя живота своего, горой встают, к примеру, за оболганных российских спортсменов. Тема поднята и в замечательной статье-полуфельетоне Виктора Мараховского на РИА Новости. В материале аккурат перед вручением Людмиле Алексееве Государственной премии всплыла и её фамилия. Позволю себе процитировать Виктора Мараховского:

«Заявление российских правозащитников.

Дикая формулировка, примененная в Докладе дисциплинарной комиссии МОК от 2 декабря, о "решении отменить презумпцию невиновности" в отношении российских атлетов немыслима в цивилизованном сообществе XXI столетия, — говорится в заявлении. — Подобные меры коллективной ответственности естественны разве что для диктатур прошлого века, но сегодня мы с растущей тревогой видим, как элементы антиутопий проникают в нашу жизнь и в практику влиятельных международных организаций. Едва ли можно считать случайным совпадением, что демонстративное спортивное наказание России произошло на фоне антироссийской медиакампании, охватившей западные страны. Даже в случае если информатор WADA, на чьих показаниях основано решение, мог бы подтвердить свои обвинения в отношении чиновников Олимпийского комитета России, МОК все равно не должен был применять меры тотального наказания для спортсменов". Позицию "Мемориала" и Human Rights Watch поддержали руководитель Совета по правам человека Михаил Федотов и глава Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Шучу, конечно. На самом деле я это заявление выдумал».

Шутка замечательная. Вот и государство, которое главу Московской Хельсинкской группы премировало, видимо, тоже решило пошутить... над деятельностью доморощенных (ну, или не совсем доморощенных) правозащитников. Или всё серьёзно? Есть правозащитница – будет и премия. А то премия Сахарова, понимаешь, у неё есть, премия Улофа Пальме, премия Натальи Эстемировой есть, премия ФЕОР «Человек года» тоже есть, орден Почётного Легиона есть, как и орден за заслуги перед Германией, Литвой и Эстонией, а вот с российскими премиями и наградами – полнейший непорядок. Ну, теперь-то ситуация исправлена...

Свой правозащитный путь Людмила Алексеева начала в 70-е годы в СССР. Но в СССР тогда к правозащитникам формата Людмилы Михалны испытывали не такой пиетет, как сейчас, а потому в те же 70-е (а именно в 1977) Людмила Алексеева с супругом эмигрировали в США, вырвавшись из чудовищных лап кровавого режима. В США тоже без особого пиетета отнеслись к тому, что кто-то априори мог бы защищать права рядовых американцев, а потому Людмила Алексеева погрузилась с головой в правозащиту населения советского – из-за океана-то оно не в пример удобнее...

Разразившись по заказу тогдашней американской администрации эпосом «История инакомыслия в СССР. Новейший период», Людмила Михайловна точно определилась, на каком поприще себя искать в дальнейшем. Став неизменно узнаваемым голосом «Голоса Америки» и прочей «Радио Свободы», Людмила Алексеева стала клеймить советский режим, что было модно и современно, ну прямо-таки как сейчас в определённых кругах...

В 1989 Людмила Михайловна возвращается в СССР, оставив «прозябать на чужбине» своего сына Майкла.

Ну, а дальше – как по накатанной. Обличения, «заклеймления» (или заклеймения, тьфу ты, язык сломаешь...) и прочее, прочее. Особый расцвет бурной правозащитной деятельности случился в последние годы, когда обличения и «заклеймления» посыпались как из рога изобилия: «Путин, выведи войска!», «Путин, я выхожу из состава Совета при президенте по правам человека!», «Путин, прекрати агрессивную авантюру!», «Путин, убери цитату из советского гимна с панно на станции метро Киевская!», «Путин, не отвечай на американский закон Магнитского!», «Путин, от американского гражданства отказываться не собираюсь!»

И президент, подумав, решил, что ответ на это может быть только один – Государственная премия. Надо полагать, что при учёте всех заслуг виновницы торжества, Госпремия становится троллингом 80-го уровня.

А вы вот сами попробуйте организовать правозащитную организацию на иностранные средства, получить иностранное гражданство, сбежав из страны, стать рупором иностранной пропаганды против своей собственной страны, потом вернуться, заклеймить в сотый раз и страну, и власть, заявить, что не откажетесь от иностранного гражданства, а потом получить из рук президента главную премию... Ну, тут только аплодисменты, бурные и несмолкающие. А как иначе?..

И напоследок цитата от президента:

«Бывают ситуации, когда выбор фактически единодушен. Государственная премия за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности присуждена Людмиле Михайловне Алексеевой. В любые времена она была верна себе и своим убеждениям, своим идеалам.С Людмилой Михайловной в чём-то можно не соглашаться, в чём-то поспорить, и я иногда это делаю, но это не мешает относиться к ней с огромным уважением за её мужество и за её позицию. И сегодняшняя премия – знак признательности Людмиле Михайловне за годы и за десятилетия, которые она посвятила правозащитной деятельности, честному и самоотверженному служению людям».

Ещё раз аплодисменты, товарищи!..