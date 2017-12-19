В РАН предложили ликвидировать Институт информации по общественным наукам

На заседании президиума Российской академии наук (РАН) предложили ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Об этом написал в своем фейсбуке главный научный сотрудник Института Европы РАН Юрий Борко, более 20 лет проработавший в ИНИОН.

По словам Борко, на заседание президиума РАН, состоявшееся 15 декабря, первоначально не позвали бывшего директора ИНИОН академика Юрия Пивоварова, который сейчас занимает пост научного руководителя этого института. Пивоваров, сообщил Борко, получил приглашение лишь после того, как лично связался с президентом РАН Александром Сергеевым и сказал, что «обсуждать судьбу ИНИОН без участия человека, который 17 лет был его директором и остается научным руководителем, просто недопустимо».

На заседании несколько членов президиума , а также представителей других институтов «почти в унисон заявили, что не знают, чем занимается ИНИОН, и необходимость в его существовании как центра научной информации в области общественных наук отпал», пишет Борко.

В свою очередь глава РАН, отмечает он, заявил в конце заседания, что намерен лично разобраться в сложившейся ситуации и пригласил академика Пивоварова на встречу 18 декабря. «Никакого окончательного решения этот разговор не принесет, но он сохраняет и, может быть, немного укрепляет надежду [на сохранение ИНИОН]», — сообщил Борко.

В январе 2015 года в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте в Москве произошел сильный пожар, на тушение которого потребовалось около суток. Миллионы книг были повреждены или уничтожены. После пожара сотрудники института были временно размещены в здании бывшей Академии сельскохозяйственных наук.

В 2016 году появились сообщения о том, что рассматривается возможность объединения ИНИОН с Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН. Руководство ИНИОН тогда назвало возможное объединение «неправильным».

Летом 2017 года обсуждалась возможность переезда сотрудников ИНИОН в здание ВИНИТИ. Однако в декабре Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), управляющее недвижимостью РАН, заявляло, что решение о сроках переезда ИНИОН и месте его нового размещения пока не принято. Летом также было объявлено, что здание ИНИОН будет восстановлено с сохранением оригинального фасада.