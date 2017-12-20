Кто для России нарожает детей

Денежные пособия не удержат страну от сползания в демографическую яму. Россия не сможет обеспечивать прироста населения исключительно за счет рождаемости

Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Выступая 19 декабря на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Россия, устремленная в будущее», министр заявил, что «у нас количество женщин детородного возраста до 2035 года уменьшится на 28%».

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По его мнению, источниками прироста населения в такой ситуации могут стать миграция и сокращение смертности, хотя и «демографические меры необходимы».

«Мы по уровню рождаемости, по суммарному коэффициенту, находимся в очень неплохой ситуации по отношению к развитым европейским странам. А вот что касается смертности, то мы находимся на уровне неевропейских стран», — сказал Топилин.

Ранее в интервью РИА «Новости» глава Минтруда отмечал, что «нам удалось предотвратить снижение рождений до 2017 года».

«Мы ожидали, что падение рождаемости произойдет раньше. И очень хорошо, что меры и 2007-го, и 2010-го, и 2013 годов как раз отодвинули потенциальное снижение рождений, — все эти годы значительно рос суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину). Этот коэффициент перевалил за 1,7 — в прошлом году он был 1,77. То есть мы досрочно выполнили „майский указ“ президента по демографии. Там целевым показателем определен коэффициент 1,75 к 2018 году», — рассказал Топилин.

По данным Минтруда, в 2016 году родились 1,89 миллиона детей, а в 2017-м сложились несколько факторов, которые отрицательно повлияли на демографию. Помимо снижения количества женщин, сказалось снижение доходов населения, которое продолжалось последние четыре года, объяснил министр. В результате за январь-октябрь 2017 года снижение рождаемости составило минус 10,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

Напомним: 28 ноября, на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент РФ Владимир Путин предложил «перезагрузить» демографическую политику. Конкретно — продлить программу материнского капитала до 2021 года, запустить программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком (благодаря чему ставка должна снизиться до 6% годовых), и установить с января 2018 года ежемесячную выплату на рождение первенца до полутора лет, которая составит 10,5 тыс. руб. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ.

По недавней оценке того же Топилина, пакет «путинских» мер по увеличению рождаемости на три года потребует 530 млрд. рублей из бюджета. Но, как признал теперь глава Минтруда, демографических проблем страны эти финансовые вливания все равно не решат.

Как в реальности выглядят наши перспективы в сфере демографии, как через 20 лет будет выглядеть Россия?

— Если мы хотим, чтобы население России хотя бы немного росло, без расширения миграции это невозможно, — уверен директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. — Максим Топилин очень гордится успехами ведомства в деле стимулирования рождаемости. На деле, прирост населения в РФ фиксировался очень недолго — в течение всего трех лет. И этот прирост был ничтожным по меркам страны — около 30 тысяч человек. Для понимания: в середине 1980-х прирост составлял 900 тысяч человек в год, и никто не считал это великим достижением.

Замечу, «тот самый» прирост в 30 тысяч был явлением сугубо временным — демографам это было ясно с самого начала. В нынешней же ситуации естественная убыль населения России, я считаю, неизбежна.

— Помогут ли улучшить положение с демографией меры, предложенные Владимиром Путиным?

— На мой взгляд, на демографию они почти не повлияют. Об этом говорит опыт программ стимулирования рождаемости в России — с 2009 года, несмотря на принятые меры поддержки семей с детьми, рост населения у нас происходил, в основном, за счет мигрантов.

И сегодня на рост населения без миграции рассчитывать нельзя. Вопрос, по сути, только в одном: сколько нужно мигрантов? Если мы хотим, чтобы население РФ просто не убывало, приток мигрантов должен быть равен естественной убыли. Замечу, такая убыль, по моим оценкам, будет в ближайшее время только увеличиваться, и вполне может достигнуть нескольких сотен тысяч человек в год.

Если же мы хотим, чтобы население росло — а как этого можно не хотеть в России, с ее огромной территорией?! — мигрантов нужно больше.

На мой взгляд, ситуация выглядит абсолютно ясной. Но почему-то в таком ясном виде никто из представителей российских властей о ней не говорит.

Добавлю, что, конечно, европейские страны находятся в плане демографии примерно в таком же положении, что и мы. Но ни у кого из них нет такой огромной территории, которую надо заселять и поддерживать.

— Почему увеличение матподдержки семей с детьми не приводит к всплеску рождаемости?

— Потому что эти меры исходят из того, что главное, чего семьям не хватает, — так это денег. Но это ложный посыл. Например, в Германии меры социальной поддержки колоссальные, и в деньгах семьи с детьми недостатка не ощущают. Тем не менее, ситуация с рождаемостью в ФРГ почти ничем не отличается от России.

Да, иметь деньги неплохо, и я поддерживаю любые меры, в рамках которых государство помогает семьям материально. Но это следует делать из других соображений — не из расчета на улучшение демографических показателей.

По идее, два ребенка в семье — это норма. Но семьям в России не хватает не только денег. Им важен еще баланс времени и затрат на детей, возможность досуга, доступность жилья. Всего этого часто банально нет, и государственные пособия здесь проблем не решают.

Да, сейчас власти РФ будут платить довольно крупное, по российским меркам, ежемесячное пособие за рождение первого ребенка. Думаю, на это клюнет часть семей, и в течение одного-двух лет число рождений в России несколько увеличится. Но потом эти женщины второго ребенка уже не родят — если не планировали такой шаг заранее.

— Если не форсировать приток мигрантов, что будет с населением России через 20 лет?

— С населением РФ уже сейчас плохо. Как мы видим, люди стягиваются в европейскую часть страны, а Сибирь и Дальний Восток пустеют. Эти процессы будут и дальше продолжаться, если проблему с демографией не осмыслить масштабно. Между тем, как раз такого осмысления я со стороны наших властей не вижу — и это очень плохо для России.