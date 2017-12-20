Проезд в столичном общественном транспорте подорожает с нового года

Московские власти проиндексируют тарифы на проезд в общественном транспорте 2 января 2018 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Алину Бисембаеву.

По ее словам, тарифы на проезд изменятся в пределах от 0% до 3,8%. В частности, проезд по карте «Тройка» подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного билета на 30 дней — 2075 рублей вместо 2000.

При этом стоимость разовой поездки не изменится. Прежней останется цена на билеты «Единый» а 1 и 2 поездки, билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (Новая Москва). Сохранится также стоимость проезда при оплате с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других.

Прежней останется и стоимость льготных билетов для школьников и студентов. Кроме того, для них введут проездные билеты на три месяца.

По словам Бисембаевой, расходы увеличились в связи с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, дизельное топливо, бензин, запчасти и строительные материалы, а также в связи с активным вводом новых станций метрополитена, развитием маршрутной сети города и добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов.