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Проезд в столичном общественном транспорте подорожает с нового года

08:35 20.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Московские власти проиндексируют тарифы на проезд в общественном транспорте 2 января 2018 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Алину Бисембаеву.

По ее словам, тарифы на проезд изменятся в пределах от 0% до 3,8%. В частности, проезд по карте «Тройка» подорожает на 1 рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного билета на 30 дней — 2075 рублей вместо 2000.

При этом стоимость разовой поездки не изменится. Прежней останется цена на билеты «Единый» а 1 и 2 поездки, билета ТАТ на 1 поездку в зоне Б (Новая Москва). Сохранится также стоимость проезда при оплате с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других.

Прежней останется и стоимость льготных билетов для школьников и студентов. Кроме того, для них введут проездные билеты на три месяца.

По словам Бисембаевой, расходы увеличились в связи с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, дизельное топливо, бензин, запчасти и строительные материалы, а также в связи с активным вводом новых станций метрополитена, развитием маршрутной сети города и добавлением новых остановочных пунктов и маршрутов.

Темы: Москва, Метро в России, Общественный транспорт в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 13:51
Гость: грит

а вот вы возьмите и организуете бесхребетных жителей, воодушевите их на борьбу с беспределом своим примером и можно с уверенностью сказать, что вас многие поддержат и пойдут за вами.
20.12.2017, 13:48
Гость: гор

инфляция неизбежный "зверь" когда вся экономика базируется на кредитах (даже если не учитывать спекуляции).
20.12.2017, 13:44
Гость: нирма

а когда мнение потребителей волновало монополистов?
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