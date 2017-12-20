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По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

18:45 20.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме.

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Взрыв прогремел в ночь с 19 на 20 декабря. В квартире, где это произошло, находился мужчина. Он отказался сдаться прибывшим на место инцидента правоохранителям и попытался подорвать гранату. В итоге он был нейтрализован.
 

Темы: Россия, Ставрополь, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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20.12.2017, 19:32
Гость: вадим иванович

чук и гек превратили ставрополье в косово русские бегут воевать не хотят как в донбассе аминь
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