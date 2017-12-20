По факту взрыва в Ставрополе возбуждено уголовное дело

Следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме.

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту (ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Взрыв прогремел в ночь с 19 на 20 декабря. В квартире, где это произошло, находился мужчина. Он отказался сдаться прибывшим на место инцидента правоохранителям и попытался подорвать гранату. В итоге он был нейтрализован.

