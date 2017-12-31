«Проповедь Православия на Западе могла бы разрешить его проблемы»
Год столетия двух революций, увы, не принес ответа на вопросы, которым более ста лет. Как избежать застоя, за которым всегда следуют революции, хаос, а в реалиях XXI века – почти всегда еще и внешнее управление? Как преодолеть разрыв между элитами и народом, который сегодня шире, чем в начале прошлого столетия?
Всеволод Чаплин. Фото с сайта http://pavlonews.info/
Как преодолеть ценностное распутье, как победить боязнь сформулировать новую идеологию государства и новый мировой проект? Не стоит ли за всем этим элементарная боязнь поссориться с западными элитами? Оптимален ли – именно для России – республиканский политический строй, принятый в 1917 году, а также социально-экономический строй западного типа, воспринятый в 1991-1993 годах?
Ответов нет… Дискуссия была заметена под ковер – или в лучшем случае отдана на откуп политкорректным историкам, которые обычно боялись провести параллели с настоящим и будущим, сделать выводы для власти и общества. Увы, ошибки начала прошлого века повторяются. Чистое охранительство, оборонное сознание, фиксация пресловутой «стабильности» - всегда самоубийственны. Народ, который стоит на месте, неизбежно становится добычей хищников: пример Римской империи и нынешней Западной Европы наглядно это демонстрирует.
Пока Россия – за счет Крыма и новой роли на Ближнем Востоке – лишь немного компенсирует то стратегическое отступление, которое началось во времена Карибского кризиса и закончилось почти полной потерей влияния на происходящее в Киеве, Харькове, Одессе.
Альтернативы Путину сегодня нет – хотя уже сейчас надо искать лидеров, среди которых мог бы быть найден не «назначенный», а именно избранный, принятый народом преемник. Кстати, если на либеральном фланге яркие лидеры давно выдвигаются и пропагандируются, то фланг консервативно-патриотический явно отстает - во многом из-за раздробленности и интриг.
Более того: стране нужен «старый новый Путин». Способный не «доживать» четвертый президентский срок, а обеспечить новые прорывы – прежде всего в интеллектуальной сфере, в области демографии (здесь ничего не выйдет без создания новой «двухэтажной России»), во влиянии на происходящее в Европе, в том числе Западной.
Проповедь Православия на Западе могла бы разрешить его проблемы – как духовные, так и мирские. Помочь вернуться к христианскому пониманию характера тамошних обществ. Обуздать теневые элиты, борющиеся с христианством. Поставить под вопрос моральную легитимность глобальной финансово-экономической архитектуры.
Православие – не только «личная вера». Оно имеет свой, ясно выраженный в Писании и Предании взгляд на экономику, культуру, политику, государственность, воинское дело. Этот взгляд нужно распространять по всему миру, даже если он коренным образом противоречит представлениям западных элит и тем политико-правовым конструкциям, которые порождены лжеименным «Просвещением» и «великими» революциями тайных сил.
Для «православного прорыва», впрочем, нужно, чтобы в Церкви были слышны все голоса, а главное – голос Христа. А расчет уступал место горению веры – пусть даже оно кажется безумием для рационалистов и шкурников.
В церковной жизни 2017 год ознаменовался слишком общей дискуссией о годовщине трагедий столетней давности – и довольно конкретными решениями Архиерейского Собора. Фактически забракован – не без сильных голосов «снизу» - проект нового катехизиса, который претендовал стать либеральной «кодификацией» православного вероучения (так, в нем почти ничего не говорилось об эсхатологии и ровно ничего – о наказании Божием).
Фактически отвергнуты еще более либеральные документы прошлогоднего «критского собора», одобренные Собором 2016 года, но раскритикованные богословами, пастырями, православной общественностью по всему миру. Впрочем, так и не решена проблема членства во «Всемирном совете церквей», где задают тон ультралибералы, по сути утратившие право называться христианами. Не преодолена и в целом инерция экуменизма, который давно потерял энергетику, превратившись в пережиток «миротворчества» 60-х – 90-х годов прошлого века.
Сегодня нужно обращаться с ясным, честным, нелицемерным словом ко всему миру, особенно к заблудшему Западу.