Автобус в Москве насмерть задавил 4 человек в подземном переходе

Рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе близ станции метро «Славянский бульвар». Камеры наблюдения, установленные на Славянском бульваре, зафиксировали момент аварии с пассажирским автобусом.

На видео, которое публикует «Лайф», видно, как автобус трогается с места, заезжает на тротуар и въезжает в подземный переход.

По предварительной версии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением. «Возможно, автобус был технически неисправен», — добавил он.

В результате происшествия четверо погибли, более 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса задержан.