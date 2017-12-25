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Автобус в Москве насмерть задавил 4 человек в подземном переходе

15:52 25.12.2017
Фото пользователя "ВКонтакте" odi_city
Фото пользователя "ВКонтакте" odi_city
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Рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе близ станции метро «Славянский бульвар». Камеры наблюдения, установленные на Славянском бульваре, зафиксировали момент аварии с пассажирским автобусом.

На видео, которое публикует «Лайф», видно, как автобус трогается с места, заезжает на тротуар и въезжает в подземный переход.

По предварительной версии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением. «Возможно, автобус был технически неисправен», — добавил он.

В результате происшествия четверо погибли, более 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса задержан.

Темы: Москва, Дорожно-транспортные происшествия, ДТП
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 18:16
Гость: Отсутствие

какой - бы то ни было ответственности того, кто подписывал приёмку перехода без внешних ограждений, опыт у них явно был.
25.12.2017, 18:05
Гость: Длинный нос

Чтоб творить им совместное зло потом
Поделиться приехали опытом.
(c)
25.12.2017, 18:01
Гость: Длинный нос

Каждый день повторяют этому ИГИЛу: На территории России его деятельность ЗАПРЕЩЕНА! Ну тупы-ые.
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