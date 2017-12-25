СМИ узнали основную версию ДТП на «Славянском бульваре»

ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, жертвами которого стали несколько человек, произошло, скорее всего, из-за технической неисправности автобуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников агентства, следствие рассмотрит все возможные версии, но вышеуказанная пока является основной.

Другой источник подчеркнул, что версия о теракте не рассматривается вообще. Он также добавил, что водитель автобуса не является мигрантом.

Инцидент произошел днем 25 декабря. По словам водителя автобуса, транспортное средство самопроизвольно тронулось с места и не реагировало на нажатие педали тормоза. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек и еще 15 пострадали.

