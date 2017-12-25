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СМИ узнали основную версию ДТП на «Славянском бульваре»

21:59 25.12.2017
Фото пользователя "ВКонтакте" odi_city
Фото пользователя "ВКонтакте" odi_city
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ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, жертвами которого стали несколько человек, произошло, скорее всего, из-за технической неисправности автобуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников агентства, следствие рассмотрит все возможные версии, но вышеуказанная пока является основной.

Другой источник подчеркнул, что версия о теракте не рассматривается вообще. Он также добавил, что водитель автобуса не является мигрантом.

Инцидент произошел днем 25 декабря. По словам водителя автобуса, транспортное средство самопроизвольно тронулось с места и не реагировало на нажатие педали тормоза. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли пять человек и еще 15 пострадали.
 

Темы: Россия, Москва, ДТП
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 09:19
Гость: этот день в истории

Вчера и Чаушеску многим привет передавал.
26.12.2017, 09:17
Гость: компетентный свидетель всё прояснит

Испанский авиадиспетчер заявил,что у него на радаре четко видно,что у водителя автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве,отказали: 1) автоматическая коробка 2) тормоза 3) руль 4) зрение.
26.12.2017, 08:52
Гость: IgS

чушь.

расцвет Греции был при оракулах - старцах живших вне мира но мир понимающих. В древнем Китае - династия Мин кажется опираясь на старейшин сделала Ктиай великим - и порох и фарфор и искусство.

Альфонсом пукающим о коррупции, рупором Сороса в р-эфии который помоложе погоду в стране не изменить. Почитайте что такое мудрость. Вспмните свою бабушку. Боюсь недодала Вам в этом.
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