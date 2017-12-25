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Генпрокурор РФ пожаловался главе Европарламента на депутатов

20:15 25.12.2017
Фото с сайта genproc.gov.ru
Фото с сайта genproc.gov.ru
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Генпрокурор России Юрий Чайка уведомил главу Европарламента Антонио Таяни в том, что ряд депутатов пытаются оказать давление на власти Кипра и воспрепятствовать расследованию в отношении Уильяма Браудера. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал генпрокуратуры.

Чайка пояснил, что более двух месяцев назад группа из 17 евродепутатов направила письмо президенту Кипра Никосу Анастасиадесу, в котором выразила беспокойство по поводу сотрудничества компетентных органов Кира и РФ

«В указанном обращении бездоказательно заявляется, что кипрская сторона оказывает правовую помощь российской стороне «по политически мотивированному судебному преследованию» господина Уильяма Браудера за его активное участие в принятии закона «Акт Магнитского», - отметил генпрокурор РФ. Он также отметил, что парламентарию требуют прекратить правовые взаимоотношения РФ и Кипра.

Действия европарламентариев Чайка охарактеризовал как правовой нигилизм, беспардонное вмешательство в чужую компетенцию и внутренние дела страны. По его мнению, депутаты стремятся утилизировать мировые правовые стандарты.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на продолжение расследования Кипром в отношении Браудера. Кроме того, Чайка обратился к генпрокурору США с просьбой о возбуждении дела против Браудера.
 

Темы: Россия, Кипр, Расследование преступлений в России, Генпрокуратура РФ, Европарламент
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