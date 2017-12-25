Доктор наук предложил глубже изучать историю России ХХ века
Доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров считает, что школьники должны изучать новейшую историю России два года вместо одного.
«Мне кажется, существует проблема в том, что весь ХХ век, всю историю России ХХ века с ее огромным объемом и сложностью проблем ученики должны осилить за один десятый класс», - цитирует ученого РИА «Новости». По его мнению, это нереальная задача, поскольку прошлый век был чрезвычайно богат на события.
Ученый предложил председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину изменить подход к данному предмету и изучать его в течение двух лет – в 10 и 11 классах.
Петров полагает, что в этом случае выпускники действительно будут знать период истории страны, который они лично переживают, и в их знаниях не будет пробела.