]]> ]]>
Главная В России Новости

Доктор наук предложил глубже изучать историю России ХХ века

21:26 25.12.2017
Фото с сайта mon.gov.ru
Фото с сайта mon.gov.ru
Материалы по теме:

Доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров считает, что школьники должны изучать новейшую историю России два года вместо одного.

«Мне кажется, существует проблема в том, что весь ХХ век, всю историю России ХХ века с ее огромным объемом и сложностью проблем ученики должны осилить за один десятый класс», - цитирует ученого РИА «Новости». По его мнению, это нереальная задача, поскольку прошлый век был чрезвычайно богат на события.

Ученый предложил председателю Российского исторического общества Сергею Нарышкину изменить подход к данному предмету и изучать его в течение двух лет – в 10 и 11 классах.

Петров полагает, что в этом случае выпускники действительно будут знать период истории страны, который они лично переживают, и в их знаниях не будет пробела.
  

Темы: Россия, Школьное образование в России, История Российской Федерации, История ХХ века
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2017, 09:58
Гость: Протухшему пиву

Тебе же сказано: ОБЪЕКТИВНАЯ!
26.12.2017, 09:31
Гость: Браво

Ваш комментарий единственно объективный.
26.12.2017, 09:27
Гость: пивасик

Ну ка Орлов расскажи какая ПРАВИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.