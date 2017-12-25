С нового года в Москве уберут турникеты с 72 автобусных маршрутов

С первого января 2018 года 72 автобусных маршрутов в Москве перейдут на бестурникетную систему работы, сообщает «Интерфакс».

Турникеты уберут согласно соответствующему поручению мэра столицы. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, снятие турникетов позволит сократить время посадки пассажиров и поможет сэкономить в среднем 5 минут в пути.

На бестурникетных маршрутах оплатить проезд можно будет с помощью валидаторов, количество которых будет увеличено. Также планируется увеличить штат контролеров.

В перечень маршрутов, которые будут работать без турникетов, вошли популярные направления, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и ажропортам, а также доступность центральных районов. В частности — полуэкспрессные и магистральные маршруты. В общей сложности турникеты будут убраны из порядка 1,1 тысячи автобусов.