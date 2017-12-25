Регионы проверили на управляемость

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации за 2017 год

Рейтинг публикуется уже пятый год, он отражает успешность проводимой политики региональной власти и высшего должностного лица субъекта Федерации.

Фото с сайта Pravda.Ru

Как отмечают эксперты агентства, за текущий год произошел дальнейший рост эффективности местной исполнительной власти. По мнению специалистов, участвовавших в подготовке исследования, эта тенденция может быть обусловлена заменами в губернаторском корпусе, активной подготовкой к президентской кампании 2018 года и общим улучшением финансовых показателей многих регионов.

Первая двадцатка лидеров почти не претерпела изменений. Почетное первое место по-прежнему занимает Тюменская область. Она оказалась лучшей при оценке социальных показателей регионов: состояние здравоохранения и ЖКХ в регионе более, чем удовлетворительное. Также данный субъект РФ обходит другие и по финансово-экономическим критериям.

Есть и пополнения: Владимирская область (с 23-го места на 20-е). Чуть более высокие позиции во второй десятке заняли Краснодарский край, Челябинская область и Чукотка.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отметил, что свои позиции значительно укрепили Калужская и Тульская области, которые вошли в топ-10 рейтинга, будучи в прошлом году соответственно на 13-ом и 14-ом местах.

Калужская область вернулась в первую десятку, заняв пятое место (в прошлом рейтинге она была 13-й). Успехи, достигнутые Калужской областью, нельзя считать стечением обстоятельств или случайностью, утверждает главный редактор ИА «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый.

«Столь хорошие позиции в рейтинге – это результат длительной, планомерной работы региональных властей во главе с губернатором Артамоновым. Глава региона в очередной раз дал четко понять, что даже сложные в экономическом плане времена не могут являться помехой для динамичного развития. Несомненно, свою позитивную лепту внес и уже имеющийся бэкграунд – наработкам Калуги могут позавидовать большинство регионов. Ставка на кластерное развитие оказалась вполне удачной», - подчеркнул Белый.

Вхождение в топ-10 Тульской области, которая впервые заняла столь заметное место, также можно назвать прорывом (7-е место). Судя по всему, к такому высокому результату привели точечная селекция правительства Алексеем Дюминым, достижения в социальном блоке, грамотное использование потенциала оборонно-промышленного комплекса в регионе как в направлении получения крупных госзаказов, так и в развитии конверсии. Кроме того, виден рост ВРП (прогнозируемо выше среднероссийских показателей).

По мнению политолога, представителя Агентства политических и экономических коммуникаций, доктора философских наук Дмитрия Михайличенко, рейтинг показал, что среди новой губернаторской волны (призыва 2016 и 2017 годов) Тульская область является несомненным лидером. «В этом контексте стоит отметить взвешенную политику губернатора этого региона Алексея Дюмина. Я имею в виду, прежде всего, точечные, но эффективные изменения в областном правительстве, качественную экономическую политику», - говорит эксперт.

Одним из самых заметных негативных изменений в рейтинге стало резкое ухудшение позиций Татарстана. Если в 2016 году республика занимала второе место (а когда-то даже «забиралась» и на первое), то в этом году удостоена только девятого места. Потеряла позиции и «соседняя» в рейтинге Республика Башкортостан (с 8-го места на 10-ое).

Политологу Дмитрию Михайличенко сближение позиций в рейтинге Башкирии и Татарии видится характерным. Он объясняет, что элиты этих многонациональных субъектов федерации избрали разные стратегии взаимоотношения с федеральным центром: «Татарстан избрал путь конфронтации и, очевидно, проиграл. «Татарстанский кейс» очень важен в плане понимания того, что сегодня федеральный центр хочет от регионов».

Олег Иванов также указывает на тот факт, что в нижней части рейтинга ситуация наиболее нестабильна: «заметно ухудшились позиции Волгоградской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Республики Алтай. С другой стороны, ряд отстающих регионов продемонстрировали существенный рост показателей и покинули «группу риска»: к ним относятся Дагестан, Карелия, Бурятия и Адыгея», - отметил эксперт. По словам Иванова, здесь ключевую роль сыграл фактор смены губернатора, что в очередной раз подтверждает необходимость периодической ротации высшего руководящего состава в российских регионах.

По мнению генерального директора фонда «Прикладная политология» Сергея Смирнова, можно отметить существенный рост отдельных регионов в середине рейтинга – например, Бурятия продвинулась вверх примерно на 20 пунктов. При этом Севастополь и Волгоградская область опустились вниз примерно на те же 20 пунктов. Причем последняя оказалась в пятерке аутсайдеров рейтинга эффективности управления.

Еще один существенный прорыв совершил Пермский край – с 79-го места на 33-е. По мнению эксперта Михаила Белого, такое движение вполне объяснимо: «Помимо объективных изменений к лучшему, в данном случае мог сработать и фактор «нового лица» - Максим Решетников не столь давно возглавил регион, вероятно, он заметно контрастирует со своим предшественником – Виктором Басаргиным. К прежнему губернатору накопилась критическая масса вопросов и претензий, как со стороны местных элит, так и со стороны федерального центра», - отметил он.

Интересно рассмотреть конкретные показатели, которые принимались в расчет при составлении рейтинга. Их можно поделить на три блока: политико-управленческий, социальный (включающий оценку действий властей в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ и дорожного хозяйства) и финансово-экономический блок (оценка статистических показателей, бюджетной статистики и инвестиций).

В политико-управленческой сфере лидируют Чеченская республика и Белгородская область. А последнее место на этот раз заняла Республика Алтай. Не лучшие позиции и у других проблемных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Что касается динамики политически чувствительных трансфертов, виден спад в Москве, Ивановской и Новосибирской областях, Еврейской АО и Ингушетии. Рост показали Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Крым и Краснодарский край.

Ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков отметил, что региональные управленцы также оценивались за развитие социально значимой транспортной инфраструктуры.

«Следует вспомнить, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря 2017 года заявлял, что одним из приоритетов правительства и государства должна стать «работа над развитием инфраструктуры». Подобные проекты имеют не только экономическое, но и политическое значение для регионов. Это важный показатель лоббистских возможностей их глав. Кроме того, замораживание и сокращение подобных проектов нередко ведет к серьезным информационным войнам между корпорациями и представителями элит, их лоббирующими, нередко с привлечением протестных групп. В условиях экономических трудностей больше рисков в этой сфере несут богатые регионы – ведь там анонсировалось больше подобных проектов. Способность руководства регионов разрешать подобный клубок политических, лоббистских и экономических проблем оказала свое влияние на место конкретных регионов в рейтинге», - сказал Нейжмаков.

По его словам, укрепление в рейтинге позиций многих регионов, куда пришли новые врио губернаторов или главы, не так давно подтвердившие полномочия на выборах, связано и с этим фактором – ведь «новичкам» нередко предоставлялась дополнительная финансовая поддержка Центра.

Замена губернаторов – важный шаг федерального центра, несомненно, оказывающий влияние на внутренние дела регионов. Эксперты АПЭК отмечают, что среди новых губернаторов (учитывались и результаты тех глав, которые пришли к власти и были избраны еще в 2015-2016 гг.) наиболее заметный рост виден у Игоря Рудени (Тверская область), но наилучших позиций добился Алексей Дюмин, занявший седьмое место. Немного «подрос» Вячеслав Битаров (Северная Осетия). Однако не всем удалось положительно повлиять на регион: резкий спад наблюдается у Сергея Гапликова (Республика Коми). На более низкие позиции опустились Сергей Левченко (Иркутская область) и Наталья Жданова (Забайкальский край).

Очередные замеры, проведенные АПЭК, оказались важным индикатором для всего губернаторского корпуса. Так, для одних результаты стали явным поощрением, для других – авансом, а для третьих – серьезным предупреждением и катализатором к необходимым изменениям.

