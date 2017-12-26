]]> ]]>
Главная В России Новости

Совфед одобрил пожизненное заключение для вербовщиков в террористы

12:47 26.12.2017
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за вовлечение в террористическую деятельность.

Сейчас за вербовку в террористы максимальное наказание – 500 000 руб. штрафа и 10 лет тюрьмы. По мнению авторов законопроекта, это слишком мягкая мера, и ее нужно ужесточать, потому что "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями".

В соответствии с законопроектом подготовка, склонение, вербовка и иное вовлечение людей в террористическую деятельность будут наказываться пожизненным тюремным заключением, сообщает «Право.ру».

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что предпосылкой для внесения изменений стало значительное увеличение ложных сообщений о взрывных устройствах. Он также отметил, что аналогичные меры предусмотрены законодательством зарубежных стран.

Законопроект внесли в Госдуму в июле 2017 года. 16 ноября он прошел первое чтение, а уже 14 декабря – третье. Теперь, когда поправки получили одобрение Совфеда, документ поступит на подпись к президенту. 

Темы: Борьба с терроризмом в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2017, 16:59
Гость: ВВВ

Вы, самого главного, забыли...
26.12.2017, 16:08
Гость: Клара

И за чей счет террористы будут коротать срок в тюрьме? Для таких гуманных членов Совфеда должна быть одна мера - высшая! Они опаснее террористов!
26.12.2017, 15:54
Гость: А?

А вербовщики "добровольцев" на Донбасс тоже будут под этой статьей?
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.