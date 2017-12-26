Совфед одобрил пожизненное заключение для вербовщиков в террористы

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за вовлечение в террористическую деятельность.

Сейчас за вербовку в террористы максимальное наказание – 500 000 руб. штрафа и 10 лет тюрьмы. По мнению авторов законопроекта, это слишком мягкая мера, и ее нужно ужесточать, потому что "терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями".

В соответствии с законопроектом подготовка, склонение, вербовка и иное вовлечение людей в террористическую деятельность будут наказываться пожизненным тюремным заключением, сообщает «Право.ру».

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что предпосылкой для внесения изменений стало значительное увеличение ложных сообщений о взрывных устройствах. Он также отметил, что аналогичные меры предусмотрены законодательством зарубежных стран.

Законопроект внесли в Госдуму в июле 2017 года. 16 ноября он прошел первое чтение, а уже 14 декабря – третье. Теперь, когда поправки получили одобрение Совфеда, документ поступит на подпись к президенту.