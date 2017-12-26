Изъятые у Захарченко миллиарды предложили потратить на инвалидов

Средства, которые были изъяты у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и обращены в доход государства, следует направить на нужды инвалидов по зрению. Такого мнения придерживается вице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов, передает «Интерфакс».

По его мнению, правительство должно более эффективно и разумно распоряжаться средствами. В частности, он отметил, что покупка смартфона с навигатором для слабовидящего обойдется гораздо дешевле нежели приобретение собаки-поводыря.

Исламов подчеркнул, что незрячие по-прежнему испытывают множество проблем, связанных с ориентированием и передвижением в городе. Это одна из причин, по которой они не участвуют в выборах.

Кроме того, он сделал акцент на проблемах слабовидящих с трудоустройством. «Государство недооценивает нашу работоспособность. Инвалиды более усидчивы и честны, добросовестно выполняют свою работу», - цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что Исламов объявил о намерении баллотироваться в президенты России.

