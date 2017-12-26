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Изъятые у Захарченко миллиарды предложили потратить на инвалидов

19:45 26.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Средства, которые были изъяты у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и обращены в доход государства, следует направить на нужды инвалидов по зрению. Такого мнения придерживается вице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов, передает «Интерфакс».

По его мнению, правительство должно более эффективно и разумно распоряжаться средствами. В частности, он отметил, что покупка смартфона с навигатором для слабовидящего обойдется гораздо дешевле нежели приобретение собаки-поводыря.

Исламов подчеркнул, что незрячие по-прежнему испытывают множество проблем, связанных с ориентированием и передвижением в городе. Это одна из причин, по которой они не участвуют в выборах.

Кроме того, он сделал акцент на проблемах слабовидящих с трудоустройством. «Государство недооценивает нашу работоспособность. Инвалиды более усидчивы и честны, добросовестно выполняют свою работу», - цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что Исламов объявил о намерении баллотироваться в президенты России.
 

Темы: Россия, Положение инвалидов и недееспособных граждан в России
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 22:34
Гость: Да, уж...

По его мнению...очередное бла-бла-бла, а кто его-то мнения спрашивать будет? Клоунада перед выборами.
26.12.2017, 21:30
Гость: ни колай

президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов не вызывает доверия. надо проверить и у него комнаты чем они набиты
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