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Умер композитор Владимир Шаинский

16:11 26.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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26 декабря на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Культура». Композитору было 92 года. О смерти сообщили его близкие.

Шаинский известен как автор музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

В его послужном списке также песни для таких лент, как «38 попугаев», «Завтрак на траве», «Антошка», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», Крошка Енот» и «Трям! Здравствуйте!».

Шаинский — лауреат Государственной премии СССР.

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 20:05
Гость: уходят композиторы

остаются палкойпозабору водилы и губамипукалы!
26.12.2017, 19:28
Гость: ***

Хороший дядька,позитивный,отличный композитор,его песни наше детство и юность, должен быть похоронен в России.
26.12.2017, 17:46
Гость: Длинный нос

А Вову тоже отдадите? Охрану сняли?
Все комментарии (8)
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