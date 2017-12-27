Мессенджер Telegram предъявил в Верховный суд иск к ФСБ

В Верховный суд России поступил иск от мессенджера Telegram, в котором речь идет об отмене приказа ФСБ о дешифровке сообщений.

Заявление поступило в суд 26 декабря. Решение по поводу принятия его к рассмотрению будет принято в течение трех дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВС.

Интересы мессенджера представляет правозащитная группа «Агора». Там пояснили, что в иске имеется в виду приказ ФСБ от 19 июля 2016 года. Он устанавливает порядок предоставления данных для декодирования переписки пользователей. Юристы делают акцент на том, что тайна переписки может ограничиваться только в строго определенных случаях. Приказ ведомства они считают противоречащим уголовно-процессуальному законодательству.

Ранее Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за непредоставление информации для расшифровки сообщений обвиняемых в совершении теракта в Петербурге. Руководство мессенджера сочло это требование незаконным и невыполнимым с технической точки зрения.

