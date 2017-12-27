]]> ]]>
Главная В России Новости

Мессенджер Telegram предъявил в Верховный суд иск к ФСБ

19:30 27.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

В Верховный суд России поступил иск от мессенджера Telegram, в котором речь идет об отмене приказа ФСБ о дешифровке сообщений.

Заявление поступило в суд 26 декабря. Решение по поводу принятия его к рассмотрению будет принято в течение трех дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВС.

Интересы мессенджера представляет правозащитная группа «Агора». Там пояснили, что в иске имеется в виду приказ ФСБ от 19 июля 2016 года. Он устанавливает порядок предоставления данных для декодирования переписки пользователей. Юристы делают акцент на том, что тайна переписки может ограничиваться только в строго определенных случаях. Приказ ведомства они считают противоречащим уголовно-процессуальному законодательству.

Ранее Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за непредоставление информации для расшифровки сообщений обвиняемых в совершении теракта в Петербурге. Руководство мессенджера сочло это требование незаконным и невыполнимым с технической точки зрения.
 

Темы: Россия, Верховный Суд РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2017, 20:28
Гость: хе-хе

"невыполнимым с технической точки зрения." - да?... Невыполнимым! Волшебное слово появилось в лексиконе наших бизнесменов и министров. Вернуть деньги из офшор "невыполнимая задача" - тоже отрапортовали Главному наши министры-миллионеры...
27.12.2017, 20:15
Гость: gvzod

смешно.
пусть на цру в суд подадут..
я лично против вмешательства государства в частную переписку.
однако тут фарисейство бьет через край.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.