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При взрыве в супермаркете в Петербурге пострадали 10 человек

20:03 27.12.2017
Автомобиль МЧС © KM.RU
Автомобиль МЧС © KM.RU
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На севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв в торговом центре. По предварительным данным, пострадали 10 человек, из которых четверо госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток», который располагается на первом этаже ТЦ «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Хлопок прозвучал в районе камер хранения.

На месте происшествия работают спасатели, саперы-взрывотехники и медики. Посетители эвакуированы.

О силе взрыва пока не сообщается. Отмечается, что несущие конструкции здания не повреждены. Возгорания за взрывом не последовало.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 21:30
Гость: зачем было пугать телефонных "стукачей"?...

Так, что, перед взрывом никто не звонил?
О "шутке" с начинкой не предупредил?
И знал, да в последний момент растерялся:
В тюрьму угодить за звонок побоялся?
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