При взрыве в супермаркете в Петербурге пострадали 10 человек

На севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв в торговом центре. По предварительным данным, пострадали 10 человек, из которых четверо госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток», который располагается на первом этаже ТЦ «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Хлопок прозвучал в районе камер хранения.

На месте происшествия работают спасатели, саперы-взрывотехники и медики. Посетители эвакуированы.

О силе взрыва пока не сообщается. Отмечается, что несущие конструкции здания не повреждены. Возгорания за взрывом не последовало.

