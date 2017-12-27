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Названы официальные зарплаты российских министров

13:49 27.12.2017
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов 27 декабря впервые опубликовало сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, включая министров.

По официальным данным, самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц. Как уточняет РБК, на нее пришлось 22 процента дохода главы Минфина.

Глава Минэкономразвития получал белыми почти 1,3 миллиона рублей, министр энергетики — около 1,2 миллиона. Меньше миллиона официальной зарплаты в 2016-м указаны у главы МЧС (954 тысячи рублей) и министра промышленности (921 тысяча).

Опубликованные данные включают сведения о работниках, замещающих государственные должности — в министерствах это только сам министр, добавляет издание. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин продлил снижение на 10 процентов зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

Глава Минфина в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Рейтинги, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 21:27
Гость: сергей

Странно ,что накануне выборов народу открыли данные по зарплатам министров,возникает вопрос зачем?Ну зачем бесить нищий народ и работающих и пенсионеров зарплатами министров? Теперь я уже не знаю за кого буду голосовать на выборах,наверное мое мнение изменится,значит пенсионерам работающим пенсию индексировать не на что а бешеную зарплату министрам платить ест чем и есть за что?
27.12.2017, 20:31
Гость: Да...

Обули таки Трампа... И все русские хаккеры...
27.12.2017, 20:30
Гость: фу!

Как грубо... Он просто коллекционер госзнаков и золотых слитков...
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