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Спецназ не обнаружил экс-директора на территории фабрики «Меньшевик»

16:20 27.12.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Бойцы Росгвардии и полицейские полностью проверили помещения фабрики "Меньшевик" в Москве, однако не обнаружили стрелка.

Как заявили представители ГУ МВД по Москве, злоумышленник мог скрыться еще до того, как было выставлено оцепление, сообщает «Российская газета».

В связи с этим было решено расширить зону поиска. В СМИ и ранее озвучивались данные, что предполагаемый стрелок Илья Аверьянов скрылся во время штурма.

Территория промзоны довольно обширная, поэтому экс-владелец "Меньшевика" вполне мог скрыться. Его ищут уже на протяжении шести часов.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 18:10
Гость: бывалый

Сотрудников росгвардии узнают по хрустальным погонам...
27.12.2017, 17:27
Гость: Самое интересное

преступником уже объявили того на кого напали и кто оборонялся. Слава российским СМИ. Кавказцам давно пора выдвигать своего кандидата в президенты, тем более что силовые структуры заведомо и безальтернативно на их стороне.
27.12.2017, 17:23
Гость: Мафия бессмертна

особенно в погонах охраняющих рынки. Правда получают иногда по шапке от хозяев, но в основном службу несут исправно. Кого Илья породил ,тот его и прикончил, но семью из 8 детей жалко.
Все комментарии (7)
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