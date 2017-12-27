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Названа мощность сработавшего в Петербурге взрывного устройства

21:08 27.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Согласно предварительной оценке специалистов, мощность самодельного взрывного устройства, которое сработало в супермаркете Петербурга, эквивалентна 200 грамма тротила. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СКР.

В ведомстве добавили, что устройство было начинено поражающими элементами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следствие рассмотрит все возможные версии произошедшего, передает «Интерфакс».

Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток», расположенном в ТЦ «Гигант Холл». По последним данным, госпитализированы девять пострадавших.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.12.2017, 10:01
Гость: старый кубаноид

Это из той оперы-твое же детя, наркоман!-так у всех наркоманы!
28.12.2017, 09:29
Гость: Не в защиту нынешней власти

Эта власть только у нас, а взрывы и теракты по всему миру.
28.12.2017, 09:27
Гость: Так это

был просто хлопок, а не взрыв. Народ от радости, что Сам всё сам праздновать начал от счастья, что у Самого всё само собой получается.
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