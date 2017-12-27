Названа мощность сработавшего в Петербурге взрывного устройства

Согласно предварительной оценке специалистов, мощность самодельного взрывного устройства, которое сработало в супермаркете Петербурга, эквивалентна 200 грамма тротила. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СКР.

В ведомстве добавили, что устройство было начинено поражающими элементами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следствие рассмотрит все возможные версии произошедшего, передает «Интерфакс».

Взрыв прогремел в супермаркете «Перекресток», расположенном в ТЦ «Гигант Холл». По последним данным, госпитализированы девять пострадавших.

