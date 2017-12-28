Аналитики рассказали о популярных схемах кражи денег с банковских карт

В 2017 году темпы роста случаев интернет-краж с банковских карт по вине граждан вышли на рекорд за последние три года, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию «Информзащита».

Интернет-кражи с банковских карт по причине халатности их владельцев составляют 90% всех незаконных списаний с карт. По мнению экспертов в 2017 году число интернет-краж с банковских карт достигнет 300 тысяч случаев, что на треть больше, чем в 2014 году.

Эксперты отмечают, что в текущем году появились новые схемы интернет-краж денег. Так, возросло число махинаций, связанных с созданием ненастоящих сайтов известных брендов. Особенно часто подделывают сайты по продаже дешевых авиабилетов. Внешне такие сайты идентичны, но в названии домена есть отличие на одну букву. Люди переходят по мошеннической рекламе на эти страницы и, не заметив обмана, вводят данные своих банковских карт.

Также участились случаи вымогания денег у жертв ДТП. Люди сами «кидают клич» в соцсетях, чтобы обнаружить свидетелей аварии. Им перезванивают мошенники и сообщают, что видели момент происшествия и он попал на запись видеорегистратора. За эту запись преступники просят деньги.

Иногда люди сами открывают страницу интернет-банка на компьютере в офисе и отходят от него. Или же подключают интернет-банк к соцсетям. Смартфоны также не защищены от краж банковских данных. Так большая часть россиян пользуется четырехзначным кодом вместо логинов-паролей, что увеличивает степень уязвимости приложения.

Чтобы обезопасить деньги на карте, гражданам рекомендуют не сообщать ее данные (PIN-код, CVV-код, код подтверждения из SMS) незнакомым людям или вводить их на незнакомых сайтах в интернете. Для покупок рекомендовано использовать отдельную карту с минимальной суммой на счете. Нельзя переходить по ссылкам в сообщениях от незнакомых адресатов, полученных по электронной почте или с помощью SMS. Рекомендуется установить SMS-оповещение о трансакциях по карте.

Специалисты отмечают, что если не соблюдать данные правила, то банк не вернет украденные с карты средства, так как по закону о национальной платежной системе, банк не обязан это делать, если кража произошла по халатности клиента.