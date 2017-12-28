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Отзыв лицензий банков заменят штрафами

14:53 28.12.2017
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин обнародовал законопроект об увеличении штрафов для банков за проведение их клиентами сомнительных операций. Ожидается, что Банк России получит эффективный инструмент для оказания "адекватного воздействия" на провинившиеся кредитные организации и реже будет применять радикальные меры.

Поправки привязывают размеры штрафов не к минимальному размеру уставного капитала, как сейчас, а к размеру собственных средств кредитной организации. Верхняя граница штрафа не устанавливается. Поскольку собственный капитал, как правило, больше уставного, наказание существенно увеличится, сообщает «Право.ру».

Действующие штрафы за нарушения законодательства, неисполнение предписаний ЦБ, непроведение аудита и так далее (до 1% минимального уставного капитала, но не более 10 млн рублей) регулятор называет недостаточными. В пояснительной записке сказано, что издержки недобросовестных банков не перекрывают получаемой ими выгоды. Так, за 1-ю половину 2017 года объем сомнительных операций банковских клиентов по выводу средств за рубеж и их обналичиванию превысил объем взысканных штрафов более чем в четыре тысячи раз.

По мнению разработчиков, возросшие суммы побудят банки активнее противодействовать отмыванию денег. Отмечается, что штрафы – более эффективная и гибкая мера, чем, например, ограничения на проведение операций: от подобных санкций страдают добропорядочные клиенты, а, в конечном счете, и сам банк, из которого они уходят, усугубляя его финансовое положение.

Предлагаемые меры "обеспечат возможность применения Банком России санкций в отношении банков в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, что повысит уверенность клиентов в стабильной работе банков", сообщили "Коммерсанту" в ЦБ.

Регулятор считает, что проект никак не повлияет на количество отказов клиентам в обслуживании. Однако клиенты беспокоятся, что банки будут требовать от них еще больше документов, а в противном случае – отказывать в проведении операций, что чревато попаданием в список "отказников" (см. "Банкиры предложили брать на испытательный срок отказников из списка ЦБ").

Темы: Банки в России
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 19:37
Гость: Nikола

Только вот подумайте, откуда у банкиров деньги на штрафы? Ессссно, из нашего кармана! Больше взять неоткуда.
28.12.2017, 19:09
Гость: Александр1

Минфин обнародовал законопроект об увеличении штрафов для банков за проведение их клиентами сомнительных операций.
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Сомнительными операциями считаются и операции по финансированию терроризма!
И за кражу буханки хлеба - бомжу либо просто малообеспеченному гражданину дадут реальный срок до 3 лет лишения свободы.
Да здравствует наш самый гуманный Закон в мире...
28.12.2017, 18:52
Гость: Ха

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