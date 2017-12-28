Бизнесмена Сиволапа приговорили к 15 годам заключения за убийство пристава

Свердловский областной суд признал бизнесмена Виталия Сиволапа виновным по ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда») и ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Также Сиволап обязан возместить ущерб Ромасу в размере 2,394 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд удовлетворил требования возмещения морального вреда семье погибшего в размере 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-службе суда.

Кроме того, суд обязал осужденного выплачивать сыну погибшего 17 тысяч рублей ежемесячно до его совершеннолетия. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.