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Новогоднее обращение Путина прозвучит в одно время во всех часовых поясах

18:00 28.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина во всех 11 часовых поясах страны будет транслироваться в 23:55. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Там пояснили, что ранее запись обращения в некоторых регионах показывалась с часовым опозданием. В этот раз вещание распланировано так, чтобы в каждом часовом поясе трансляция речи президента начиналась за несколько минут до боя курантов.

Обеспечивать трансляцию обращения во всех 11 часовых поясах будут действующая группировка космической связи, спутники и кабельные сети.

Ранее из-за использования системы телевещания, разработанной еще в годы СССР, выступление президента жители Омска смотрели в 23:00, а в Хабаровске его показывали уже в 01:00.
 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.12.2017, 20:51
Гость: МЕдля БЕ

Замучаетесь пыль глотать в ожидании пока мы уйдём.
28.12.2017, 19:58
Гость: Ждем

бла бла бла
28.12.2017, 19:26
Гость: SL

Уж как нибудь и без воровских басен обошлись бы.
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