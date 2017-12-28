Новогоднее обращение Путина прозвучит в одно время во всех часовых поясах

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина во всех 11 часовых поясах страны будет транслироваться в 23:55. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Там пояснили, что ранее запись обращения в некоторых регионах показывалась с часовым опозданием. В этот раз вещание распланировано так, чтобы в каждом часовом поясе трансляция речи президента начиналась за несколько минут до боя курантов.

Обеспечивать трансляцию обращения во всех 11 часовых поясах будут действующая группировка космической связи, спутники и кабельные сети.

Ранее из-за использования системы телевещания, разработанной еще в годы СССР, выступление президента жители Омска смотрели в 23:00, а в Хабаровске его показывали уже в 01:00.

