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В одной из квартир Москвы нашли снаряды времен Второй мировой войны

13:04 29.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В квартире на северо-западе столицы обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Утром 28 декабря в квартире на ул. Вилиса Лациса в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находки изъяты и направлены на исследование. Специалисты выяснят, пригодны ли боеприпасы для использования и несут ли угрозу людям», - сказали в столичном главке.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Сотрудники МВД выясняют, при каких обстоятельствах предметы попали в жилое помещение.

Как пишет "Лента.ру", в апреле 2017 года в Москве нашли авиационный снаряд в ходе ремонтных работ на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Территорию оцепили, а на места работали кинологи с собаками.

За несколько недель до этого авиационный снаряд времен ВОВ был найден в ходе ремонтных работ на улице Матвеевской в Москве. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Темы: Москва, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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29.12.2017, 16:36
Гость: Татьяна Алексеевна

Наверняка "черный копатель". Этим пофигу,куда нести и сколько.Они и тонну взрывчатки в дом припрут.
Видать,за ним наблюдали.СЛАВА Богу,что взяли и его и эти снаряды.
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