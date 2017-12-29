В одной из квартир Москвы нашли снаряды времен Второй мировой войны

В квартире на северо-западе столицы обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Утром 28 декабря в квартире на ул. Вилиса Лациса в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находки изъяты и направлены на исследование. Специалисты выяснят, пригодны ли боеприпасы для использования и несут ли угрозу людям», - сказали в столичном главке.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Сотрудники МВД выясняют, при каких обстоятельствах предметы попали в жилое помещение.

Как пишет "Лента.ру", в апреле 2017 года в Москве нашли авиационный снаряд в ходе ремонтных работ на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Территорию оцепили, а на места работали кинологи с собаками.

За несколько недель до этого авиационный снаряд времен ВОВ был найден в ходе ремонтных работ на улице Матвеевской в Москве. Жители близлежащих домов были эвакуированы.