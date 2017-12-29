]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров поздравил военных полицейских в Сирии

19:22 29.12.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Материалы по теме:

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил подразделениям военной полиции России в Сирии и отправил 15 тонн подарков для военнослужащих.

Он пояснил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова по его поручению отправил в Сирию «самые изысканные яства».

«Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР», - отметил Кадыров в своем Twitter.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военная полиция в Сирии обеспечивает охрану и оборону Центра по примирению враждующих сторон, личную защиту руководящего состава, сопровождение гуманитарных колонн и выполняет другие задачи.
 

Темы: Россия, Сирия, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.