Кадыров поздравил военных полицейских в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил подразделениям военной полиции России в Сирии и отправил 15 тонн подарков для военнослужащих.

Он пояснил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова по его поручению отправил в Сирию «самые изысканные яства».

«Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР», - отметил Кадыров в своем Twitter.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военная полиция в Сирии обеспечивает охрану и оборону Центра по примирению враждующих сторон, личную защиту руководящего состава, сопровождение гуманитарных колонн и выполняет другие задачи.

