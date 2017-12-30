Задержан организатор взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге.

«ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина „Перекресток“ в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Там же отмечается, что подозреваемый передан в СК РФ для проведения дальнейших следственных действий. Другие детали не раскрываются в интересах следствия, сообщает "Росбалт".

Напомним, 27 декабря в Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте (северная часть города) прогремел взрыв. Пострадали 18 человек. Президент РФ Владимир Путин заявил, что произошел теракт.

Обновление в 21:18

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство и придерживается националистических взглядов. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Он не уточнил других персональных данных задержанного и обстоятельств его разоблачения. Правоохранительные органы проводят обыск по месту его жительства.