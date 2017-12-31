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Опубликовано видео первого допроса подозреваемого во взрыве в Петербурге

13:05 31.12.2017

В распоряжении интернет-газеты «Фонтанка.ru» оказалось видео первого допроса подозреваемого во взрыве в Петербурге. 

На записи задержанный Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками. Мужчина рассказывает, что посещал центр «Дэир», который он называет сектой экстрасенсов.

По словам подозреваемого, он устроил взрыв, чтобы люди узнали об этой организации. Бомбу поместил в корпус от огнетушителя, устройство было начинено шайбами. Мужчина сказал, что оставил в магазине «Перекрёсток» две флешки. На носителях содержится информация о бомбе и о центре «Дэир».

Взрыв в супермаркете прогремел 27 декабря. Пострадали 18 человек. Накануне ФСБ объявила о задержании подозреваемого — 35-летнего местного жителя. В спецслужбах говорят, что мужчина употребляет наркотики, он сторонник оккультного движения New Age и состоит на учёте у психиатра, сообщает радио "Говорит Москва".

Темы: Санкт-Петербург, Происшествия
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Комментарии читателей
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31.12.2017, 18:02
Гость: Это трагедия

и трагедия в том , что внутренняя политика государства приводит к психическим расстройствам у граждан. Посмотреть и оценить одну лишь только публику на КМ - это уже повод для размышлений на данную тему и обстоятельство для размышлений в бедных и жадных головах правительства РФ.
31.12.2017, 17:50
Гость: и почему

не отменить ельцынский американский мораторий на смертную казнь вот для таких утырков?ельцын и вся тогдашняя свора хотели лизнуть хозяину одно место и кто сегодня за мораторий однозначно входят в ту елцынскую свору!
31.12.2017, 17:40
Гость: Возврат

психиатрии в политику. Иного и не следовало ожидать от господ " либералов" и по совместительству комиссарских внучков или как они себя ещё называют...
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