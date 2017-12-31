Опубликовано видео первого допроса подозреваемого во взрыве в Петербурге

В распоряжении интернет-газеты «Фонтанка.ru» оказалось видео первого допроса подозреваемого во взрыве в Петербурге.

На записи задержанный Дмитрий Лукьяненко разговаривает с оперативниками. Мужчина рассказывает, что посещал центр «Дэир», который он называет сектой экстрасенсов.

По словам подозреваемого, он устроил взрыв, чтобы люди узнали об этой организации. Бомбу поместил в корпус от огнетушителя, устройство было начинено шайбами. Мужчина сказал, что оставил в магазине «Перекрёсток» две флешки. На носителях содержится информация о бомбе и о центре «Дэир».

Взрыв в супермаркете прогремел 27 декабря. Пострадали 18 человек. Накануне ФСБ объявила о задержании подозреваемого — 35-летнего местного жителя. В спецслужбах говорят, что мужчина употребляет наркотики, он сторонник оккультного движения New Age и состоит на учёте у психиатра, сообщает радио "Говорит Москва".