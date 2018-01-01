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Более 8,5 млн человек участвовали в новогодних празднествах в России

14:11 1.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 8,5 млн человек приняли участие в праздновании Нового года на территории страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Около 8,6 миллионов человек приняли участие в более чем 14 тыс. массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории РФ в ночь с 31 декабря на 1 января", - сказала она.

Волк отметила, что общественный порядок во время празднования Нового года обеспечивали около 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тыс. военнослужащих Росгвардии, 5800 сотрудников частных охранных организаций, 11200 членов народных дружин и 2500 представителей казачества.

"Общественный порядок на массовых новогодних мероприятиях обеспечен в полном объеме, - сказала представитель МВД. - Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массового пребывания граждан".

Ранее главе МЧС РФ Владимиру Пучкову доложили, что чрезвычайных ситуаций во время празднования Нового года в России не произошло.

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.01.2018, 21:20
Гость: Ну,за дядьку Стёпку!

Россиянин,помни !Употребляя спиртные напитки 1 января ,ты празднуешь день рождение Степана Андреевича.Слава Украине!
01.01.2018, 18:22
Гость: yandexru

А ты из которых будешь?
01.01.2018, 17:25
Гость: Спасибо

ОПЕРЕДИЛИ. Хотел написать то же самое.
Все комментарии (8)
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