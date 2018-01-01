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Более 160 дворников убирали центр Петербурга после новогодних гуляний

15:10 1.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Более двухсот уборочных машин и полутора сотен дворников были задействованы в уборке основных площадок новогодних гуляний в Петербурге - на Дворцовой площади, Невском проспекте и Стрелке Васильевского острова.

Как пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по благоустройству, порядок на центральных городских улицах и площадях был наведен в течение трех часов после завершения празднеств.

"В работе были задействованы 206 спецмашин и 166 дворников. С мест праздничных гуляний дорожники вывезли 154 кубометра мусора", - отметили в комитете.

Новогодние мероприятия в центре Петербурга продолжались до 04:00 мск. Главная сцена, на которой была представлена концертная шоу-программа, располагалась на Дворцовой площади. Еще две музыкальные площадки были установлены на Невском проспекте.

Дорожные предприятия работают в особом режиме до конца рождественских каникул. На случай нештатных ситуаций круглосуточно дежурят 10 аварийных бригад.

Темы: Санкт-Петербург, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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01.01.2018, 21:36
Гость: вот

это достижение и успех страны и людей в производстве мусора. А многие сомневаются, что мы ничего не можем и вообще безнадежно отстали в строительстве развитого капиталистического общества. Идем в ногу со временем. Покроем наши города слоем мусора и в честь отравления воздуха дадим праздничный салют китайской пиротехникой. Впереди еще рождество, старый новый год, крещение.. Да вообще каждый день - для нас праздник.
01.01.2018, 20:42
Гость: 1

Дома бывают в 1 подъезд, часто и в 5, а встречаются и в 10 подъездов и более. И везде в штате дома 2 дворника?
01.01.2018, 18:53
Гость: Длинный нос

Более двухсот дворникоуборочных машин расчищали дороги Петербурга.
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