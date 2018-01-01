Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам
Было противно смотреть, и тут зачистили, безальтернативность полная, но почему бы на других каналах не сделать поздравления с Новым Годом от уважаемых, порядочный, честных или просто добрых и любимых людей? Халтура на зеленом фоне сделанная, старческая болталогия с пустыми призывами - в 65 лет пора на отдых
на полке штук 15 старых поздравлений лежит,взял наугад и поставил на телек в НГ!
Время летит не умолим.
На смену одним, приходят другие,
Каждый оставит свой след,
Добро или зло - человек.
Память людей безгранична,
Помнят все наши дела.
Судить будут другие,
Когда пройдут времена.
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