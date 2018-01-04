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Московские власти запланировали открыть более 20 станций метро в 2018 году

15:33 4.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на разных линиях. Мы планируем открыть целый ряд участков на разных линиях. За прошлый год мы создали большой задел и на некоторых радиусах работы уже завершаются", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в скором времени планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями. "Этот радиус от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" уже построен, здесь идёт наладка путевых систем", - пояснил Хуснуллин.

Кроме этого, глава стройкомплекса сообщил, что будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской до "Рассказовки".

"На салатовой линии откроются три станции, а на желтой, в новой Москве ещё семь станций", - отметил заместитель мэра.

Хуснуллин рассказал, что в планах завершение строительства Кожуховской линии. "Это очень сложная для строительства линия и работы на разных ее участках идут по-разному. Если участок от Некрасовки до Косино практически готов, и точно будет открыт, то второй радиус несколько отстает. Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен чуть позже, хотя постараемся и его закончить до конца года. Всего на этой линии восемь станций", - сказал он.

Глава стройкомплекса добавил, что также на этот год намечено завершение работ на станциях "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" ТПК.

Темы: Москва, Метро в России, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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04.01.2018, 21:14
Гость: такс

Вы сначала в своих домах порядок наведите а потом просите станции метро открывать
04.01.2018, 20:49
Гость: иван з.

К 2028 году обещают точно построить линию лёгкого метро. Предположительно от ТЦ "Мега" до "Планерной".
04.01.2018, 20:22
Гость: а у нас во дворе

а вы собственно для кого там стараетесь. метро, парки, небоскребы, четвертое кольцо, и тд и тп русских там через 20 лет не останется, татарам казани хватит, свидомые за кордон в брюсель переедут. так что заколачивайте ворота Кремля.
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