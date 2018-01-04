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Латвия выдворила российских журналистов телеканалов ВГТРК и ТВ Центр

15:43 4.01.2018
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Власти Латвии выдворяют из страны журналистку телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Ольгу Курлаеву, сообщает "Интерфакс".

"Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", - цитирует агентство заявление российского телеканала.

Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев, отмечает телеканал "Россия 24".

В свою очередь Ольга Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым. "Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка.

2 января телеканал "ТВ Центр" сообщил, что в Латвии задержан сотрудник телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

"Как заявили власти страны, с 2015 года ему запрещено въезжать в Латвию. Причины данного запрета латвийские власти не называют. В настоящий момент Анатолия Курлаева депортируют на родину", - говорилось в сообщении телеканала.

В телекомпании тогда выразили недоумение в связи со случившимся, так как Анатолий Курлаев находился в Латвии в частной поездке. При этом в телекомпании заявили, что "депортация сотрудника "ТВ Центра" наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ".

Темы: Россия, Латвия, Ведущие журналисты в российских и зарубежных СМИ, СМИ в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2018, 21:21
Гость: Док

Одна русская Ольга может напугать миллион латышей! ОЛЬГЕ - РЕСПЕКТ!
04.01.2018, 19:47
Гость: такс

Бедные латыши как они теперь без наших журналистов с Нового года минимальная оплата труда 480 евро проживут ли
04.01.2018, 19:45
Гость: иван

эти действия властей Латвии показывают степень неуважения к РФии и ее руководству на уровне брезгливости довели страну до изгоя
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